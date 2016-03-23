Леонид Слуцкий: "Ставлю перед Кокориным задачу побольше забивать, а сам он – не ставит"

Нападающий сборной России Александр Кокорин отметил, что цели команды для него выше, чем личные. Главный тренер национальной команды Леонид Слуцкий с юмором прокомментировал высказывание своего подопечного. Сегодня в отеле "Шератон", где в преддверии товарищеских матчей с Литвой и Францией базируется наша национальная команда, в рамках международного фестиваля "Большие звезды светят малым" и проекта РФС "Поиск талантов" состоялась совместная презентация проекта "Сборная России зажигает звезды на небосклоне ДФЛ" с участием главного тренера Леонида Слуцкого и игроков – Олега Шатова, Юрия Лодыгина, Артема Дзюбы, Алана Дзагоева, Романа Широкова, Александра Кокорина, Александра Кержакова, Маринато Гильерме, Ильи Максимова, Дениса Глушакова, Василия и Алексея Березуцких. Также на мероприятии присутствовал вице-президент РФС Никита Симонян.

– Много ли вы забьете голов на чемпионате Европы? – вопрос Кокорину от детей.

– Давайте лучше мы договоримся, что пройдем подальше, так для всей команды будет лучше. А личные цели отложим на потом.

– Вот видите, главный тренер ставит перед ним задачу побольше забивать, а сам Кокорин – не ставит, – рассмеялся Слуцкий. (Михаил ГОНЧАРОВ)