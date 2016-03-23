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23 марта 2016, 16:30

Леонид Слуцкий: "Ставлю перед Кокориным задачу побольше забивать, а сам он – не ставит"

Михаил ГОНЧАРОВ
Корреспондент
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Нападающий сборной России Александр Кокорин отметил, что цели команды для него выше, чем личные. Главный тренер национальной команды Леонид Слуцкий с юмором прокомментировал высказывание своего подопечного. Сегодня в отеле "Шератон", где в преддверии товарищеских матчей с Литвой и Францией базируется наша национальная команда, в рамках международного фестиваля "Большие звезды светят малым" и проекта РФС "Поиск талантов" состоялась совместная презентация проекта "Сборная России зажигает звезды на небосклоне ДФЛ" с участием главного тренера Леонида Слуцкого и игроков – Олега Шатова, Юрия Лодыгина, Артема Дзюбы, Алана Дзагоева, Романа Широкова, Александра Кокорина, Александра Кержакова, Маринато Гильерме, Ильи Максимова, Дениса Глушакова, Василия и Алексея Березуцких. Также на мероприятии присутствовал вице-президент РФС Никита Симонян.

– Много ли вы забьете голов на чемпионате Европы? – вопрос Кокорину от детей.

– Давайте лучше мы договоримся, что пройдем подальше, так для всей команды будет лучше. А личные цели отложим на потом.

– Вот видите, главный тренер ставит перед ним задачу побольше забивать, а сам Кокорин – не ставит, – рассмеялся Слуцкий. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Александр Кокорин
Сборная России по футболу
Леонид Слуцкий
8
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