8 игроков сборной России прошли допинг-контроль

Врач сборной России Эдуард Безуглов после тренировки команды сказал, что утром во вторник 8 игроков прошли допинг-контроль. По словам специалиста, это не повлияло на график сборной.

– Сегодня в 8.45 к нам в большом количестве прибыли инспекторы РУСАДА, – сказал Безуглов. – На допинг-контроль попали восемь человек. Сдавали кровь и мочу – все прошло в штатном режиме. Как я говорил много раз, нам скрывать нечего. Ряд футболистов не успели пройти тесты до тренировки, потому что было организационное занятие. Ничего страшного – после тренировки досдадут. На график работы это не повлияет, все прошло в штатном режиме. (Андрей Михайлов)