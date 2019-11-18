24 года назад сборная Россия с Черчесовым в составе обыграла Сан-Марино со счетом 7:0. Хочет ли он победить крупнее?

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне матча с Сан-Марино в отборе на Евро-2020 отметил, что не ставит команде задачу победить со счетом 7:0, как в 1995 году.

— Дадите команде прогуляться по Сан-Марино?

— У нас своя программа, мы приехали сюда играть матч квалификации. Все расписано. Тренировка, отдых, обед, теория, восстановление, медицинские мероприятия, подготовка к игре. Достопримечательности мы здесь смотреть не собираемся, у нас конкретная задача.

— В 1995 году вы провели здесь за сборную весь матч, и Россия выиграла — 7:0. Что помните о той игре и о посещении Сан-Марино?

— Честно говоря, не помню. Серьезно говорю! Это было давно.

— Но «конкретная задача» — забить больше, чем тогда?

— Конкретная задача — играть в качественный футбол, представлять свою страну соответствующим образом. В последнем матче мы это сделали не до конца.

Сборная России оформила путевку на Евро-2020 после отборочного матча с Кипром, а позже уступила Бельгии 1:4. (Игорь Рабинер)