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2 года назад Игнашевич вернулся в сборную России. Он станет ключевым игроком на ЧМ-2018

16:49
2018 год. Сергей Игнашевич готовится к матчу с Австрией в составе сборной России. Фото Александр Федоров, "СЭ"
2018 год. Сергей Игнашевич готовится к матчу с Австрией в составе сборной России. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Сегодня исполнилось ровно 2 года возвращению защитника Сергея Игнашевича в сборную России. 38-летний футболист ЦСКА не играл за национальную команду после Евро-2016. Непосредственно перед ЧМ-2018 главный тренер Станислав Черчесов вызвал его вместо травмированного Руслана Камболова.

Игнашевич провел 90 минут в товарищеской игре с Австрией (0:1). Встреча стала для него 121-й в составе национальной команды. Позднее он также вышел на поле в матче с Турцией (1:1), а также провел все пять игр на чемпионате мира и помог сборной дойти до четвертьфинала.

После ЧМ-2018 Игнашевич завершил карьеру футболиста, а в июне прошлого года возглавил «Торпедо».

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