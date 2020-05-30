2 года назад Игнашевич вернулся в сборную России. Он станет ключевым игроком на ЧМ-2018

Сегодня исполнилось ровно 2 года возвращению защитника Сергея Игнашевича в сборную России. 38-летний футболист ЦСКА не играл за национальную команду после Евро-2016. Непосредственно перед ЧМ-2018 главный тренер Станислав Черчесов вызвал его вместо травмированного Руслана Камболова.

Игнашевич провел 90 минут в товарищеской игре с Австрией (0:1). Встреча стала для него 121-й в составе национальной команды. Позднее он также вышел на поле в матче с Турцией (1:1), а также провел все пять игр на чемпионате мира и помог сборной дойти до четвертьфинала.

После ЧМ-2018 Игнашевич завершил карьеру футболиста, а в июне прошлого года возглавил «Торпедо».