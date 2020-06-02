19 лет назад Ковтун забил свой знаменитый гол. Не тот, о котором вы подумали

Сегодня исполнилось 19 лет знаменитому голу защитника Юрия Ковтуна в составе сборной России. 2 июня 2001 года, в матче отборочного турнира чемпионата мира-2002 против Югославии, Ковтун забил эффектный мяч, в касание закинув мяч «за шиворот» Радовану Радаковичу. Гол Ковтуна стал единственным у российской команды, игра завершилась вничью — 1:1.

Позднее Ковтун рассказал, что хотел в этом моменте сделать навес, но мяч у него срезался с ноги.

Примечательно, что это была всего четвертая игра Ковтуна после возвращения в сборную. До этого он не играл за национальную команду два с половиной года, после известного автогола в игре с Исландией (0:1).