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19 лет назад Ковтун забил свой знаменитый гол. Не тот, о котором вы подумали

19:29
Юрий Ковтун. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Юрий Ковтун. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Сегодня исполнилось 19 лет знаменитому голу защитника Юрия Ковтуна в составе сборной России. 2 июня 2001 года, в матче отборочного турнира чемпионата мира-2002 против Югославии, Ковтун забил эффектный мяч, в касание закинув мяч «за шиворот» Радовану Радаковичу. Гол Ковтуна стал единственным у российской команды, игра завершилась вничью — 1:1.

Позднее Ковтун рассказал, что хотел в этом моменте сделать навес, но мяч у него срезался с ноги.

Примечательно, что это была всего четвертая игра Ковтуна после возвращения в сборную. До этого он не играл за национальную команду два с половиной года, после известного автогола в игре с Исландией (0:1).

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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