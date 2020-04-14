14 лет назад Хиддинк стал главным тренером сборной России. Спустя два года он привел команду к бронзе ЧЕ-2008

Ровно 14 лет назад 14 апреля 2006 года Гус Хиддинк стал главным тренером сборной России, подписав контракт с РФС, вступавший в силу после окончания ЧМ-2006. Он стал первым иностранцем, возглавившим национальную команду. На тот момент специалисту было 59 лет.

На ЧМ-2006 сборная Австралия, попавшая на первый чемпионат мира за последние 32 года, преодолела групповой турнир дойдя до 1/8 финала. Российская команда под его руководством вышла успешно прошла отборочный турнир Евро-2008, выйдя в финальную стадию турнира со второго места в группе.

Хотя в последнем туре россиянам откровенно повезло: до этого сборная России обыграла дома англичан, но уступила на выезде Израилю и практически лишилась попасть на турнир. Однако гостевая победа сборной Хорватии над Англией позволила российской команде попасть на ЧЕ-2008. Там россияне, преодолели групповой барьер, обыграв Грецию и Швецию, а затем в 1/4 финале обыграли сборную Нидерландов со счетом 3:1 и завоевали первую бронзу в российской истории.

Однако на ЧМ-2010 в ЮАР сборная России отобраться не смогла, уступив в стыковых матчах сборной Словении, после чего 3 марта 2010 года Хиддинк покинул российскую команду. Позже в феврале 2012 года он вернулся в Россию — уже в качестве главного тренера «Анжи», который он вывел в 1/8 финала Лиги Европы и сделал первым в истории клуба бронзовым призером чемпионата страны.