12 лет назад дубль Павлюченко принес сборной России победу над Англией. Помните его?

УЕФА в официальном Twitter вспомнил победу сборной России над сборной Англии со счетом 2:1 17 октября 2007 года в рамках отборочного турнира на Евро-2008.

В «Лужниках» дублем отметился Роман Павлюченко, принеся итоговую победу.

После матча с Англией сборная Россия вничью сыграла со сборной Израиля и чуть не лишилась шансов попасть на турнир. Но победа в последнем туре отбора над Андоррой и выездня победа сборной Хорватии над Англией (3:2) позволили россиянам попасть на Евро-2008. Там сборная Россия завоевала бронзу.

17 октября 2007 года дубль Романа Павлюченко принес сборной России победу над Англией со счетом 2:1 ???



Ваше самое яркое воспоминание от того матча?#ЕВРО2008 | @TeamRussia pic.twitter.com/bOKUDByu9L — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 17, 2019

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы