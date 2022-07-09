Футбол
Другие
Суперкубок России
Статьи
Все материалы Новости Видео Фото Матчи
Главная
Футбол
Суперкубок России

Сегодня, 15:30

Рассказов, Бакаев, тактика Абаскаля... Пять интриг Суперкубка России

Максим Никитин
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Николай Рассказов, Зелимхан Бакаев, Гильермо Абаскаль.
Гильермо Абаскаль.
Фото ФК «Спартак»
Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/3
«СЭ» выделяет самое интересное накануне матча «Зенит» — «Спартак».
Россия. Суперкубок.
09 июл, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Спартак

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» — интригующая история с точки зрения медиа. Ситуация с местом проведения встречи превратилась в главный скандал межсезонья, который мог даже закончиться бойкотом красно-белых, но обошлось. В итоге уже бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц в интервью рассказывал, что не согласен с решением играть Суперкубок в Питере, хотя максимально странно слышать такое от в недавнем прошлом его главного организатора.

Квинси Промес и&nbsp;Далер Кузяев. Спектакля на Суперкубке не будет. Будет битва

Но что с футболом? Ведь вообще-то раньше матчи «Спартака» и «Зенита» всегда горели интригой в первую очередь из-за девяти десятков минут блокбастерских сюжетов, которые начинались и заканчивались на поле. И этого было достаточно. Правда, и в субботу предпосылок для интриги объективно много.

Во-первых, возможный дебют только перешедшего в «Зенит» из «Спартака» Зелимхана Бакаева. В «Спартаке» по разным причинам он не остался, зато пригодился сильнейшей команде России и точно получит у Семака, который верит в способности Бакаева, серьезный шанс. Может так случиться, что Бакаев сразу окажется в стартовом составе и доставит проблемы бывшей команде уже с первых минут.

Гильермо Абаскаль. Фото ФК «Спартак»
Гильермо Абаскаль.
Фото ФК «Спартак»

Во-вторых, любопытно, как новый тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль попытается удивить «Зенит» Семака, который уже несколько лет разбирает каждого тренера РПЛ в первую очередь тактически. Тем более что Семак с учетом качественного состава может одинаково эффективно менять схемы и подстраиваться под любого соперника. Но здесь у Семака ожидаемая сложность — Абаскаль для него соперник новый, сыгравший со «Спартаком» только пару открытых матчей. Очевидно, что для анализа тренерских решений этого маловато.

Александр Соболев и&nbsp;Дмитрий Чистяков. Сработает ли спартаковская антилогика? Рабинер — о предстоящих Суперкубке России и ретроматче

С другой стороны, спартаковских футболистов Семак прекрасно знает, что точно поможет подготовиться. При этом сам Сергей Богданович в это межсезонье почти каждый тайм меняет игровые схемы: 3-4-3, 4-1-4-1, 4-2-3-1, 4-3-3. Это уже создает объективные трудности для Абаскаля, которому труднее определить базовую расстановку соперника.

В-третьих, сможет ли Абаскаль использовать трудности «Зенита» при выходе из обороны. Одна из немногих проблем питерцев прямо сейчас — потери на своей половине поля. Команда пытается выходить из обороны низом, что при наличии Барриоса, Вендела и Клаудиньо — решение логичное, но у центральных защитников, которые находятся в изголовье билд-апа (чаще всего Чистяков и Алип), с этим не все здорово. «Црвена Звезда» это еще раз продемонстрировала, вынудив «Зенит» 27(!) раз потерять мяч на своей половине. К слову, в среднем по предыдущему сезону (с учетом ЛЕ и ЛЧ) «Зенит» ошибался на своей половине более чем в два раза меньше (13). И только кошмарная реализация не позволила сербам под руководством Деяна Станковича победить. Разумеется, это подталкивает Абаскаля к организации высокой линии прессинга, но ведь в ответ Семак может выйти с тремя центральными защитниками и сделать левым центральным Дугласа Сантоса, который обеспечит надежность и вариативность при выходе из обороны. Что бывает, когда «Спартак» проваливает прессинг в Санкт-Петербурге, думаю, все помнят. 7:1 — лучший для этого памятник. Так что в итоге выберет Абаскаль? Низкую линию обороны и сдержанную игру на контратаках или смелый прессинг со стремлением использовать явный минус соперника? Вопросы, вопросы, вопросы.

Сергей Семак. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Сергей Семак.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

В-четвертых, как Семак будет искать варианты в атаке без Дзюбы? Уникальность Артема — габариты, сочетаемые с футбольным интеллектом и техникой. Последняя игра между командами в Москве в очередной раз показала, насколько Дзюба важен как инструмент, способный организовать результат в патовой ситуации, когда соперник забил и максимально закрылся. Кассьерра и Сергеев в каком-то смысле игроки похожие: с вменяемой, но не уникальной антропометрией. Правда, их сила в другом. Дзюба же против «Спартака» — отдельная история, вряд ли кто-то может быть эффективнее него в играх с красно-белыми. При нем «Зенит» проиграл «Спартаку» за пятнадцать игр только дважды, а еще на счету Артема в этих матчах — девять очков по системе «гол плюс пас» (семь голов, две передачи). Разве его можно заменить в этом локальном противостоянии?

Дмитрий Аленичев, Андрей Аршавин и&nbsp;Валерий Цветков. Ламповое чудо на «Петровском». Почему сам Суперкубок может и не перебить эмоции от ретроматча «Зенита» и «Спартака»

В-пятых, кто сыграет у Абаскаля на позиции правого защитника? По-моему, Гильермо максимально определился с парой приоритетных схем: либо 4-3-3, либо 4-3-1-2. И вроде бы примерно на каждой позиции есть конкуренция и сильные варианты. За исключением правого защитника. Там Абаскаль на сборах использовал Рассказова и Хлусевича, но если первый — самый критикуемый игрок красно-белых в прошлом сезоне, то второй — все-таки более атакующий футболист. Напомню, что «Спартак» с осени 2019-го преимущественно использовал вариации расстановок с тремя центральными защитниками и латералями на флангах, поэтому не покупал классического флангового защитника, хотя Витория в нем очень нуждался. Теперь Абаскаль, который максимально верит в классические схемы и классических фланговых защитников, будет решать эту проблему внутренними ресурсами. Там, кстати, еще есть восстановившийся Павел Маслов, но его вряд ли после года отсутствия бросят в питерскую мясорубку. Думаю, не надо объяснять, где «Спартак» будет уязвимее всего. Поэтому решение с правым защитником — одно из самых важных решений Абаскаля в контексте одной игры.

Мне кажется особенно важным, чтобы матч в Санкт-Петербурге прошел позитивно и без посторонних скандалов. В очень сложной атмосфере современного российского футбола очень хочется спортивного праздника, который нереален без качественной игры. К счастью, есть предпосылки, что «Зенит» и «Спартак» это в субботу обеспечат. А кто, если не они?

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Зенит» — «Спартак»: матч за Суперкубок в Санкт-Петербурге. Онлайн-трансляция

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🎾 Теннис. WTA. Уимблдон
Елена Рыбакина 3
Онс Жабер 6
Идет 2-й сет

П2

17%

1.69

П1

15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

8%

1.49
⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит
Спартак

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

🎾 Теннис. ATP. Уимблдон
Новак Джокович
Ник Кирьос

П1

19%

1.27

ТБ 3.5 сета

25%

1.60

Ф2(+5.5)

11%

1.66
Зелимхан Бакаев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
8
40
Читайте также
Как начать заниматься йогой дома с нуля
Сколько стило откосить от армии звездам хоккея? Подробности дел о поддельных «военниках»
Материалы сюжета: Суперкубок России-2022: «Зенит» — «Спартак»
Юран не считает «Зенит» фаворитом в матче за Суперкубок России
Жиго на русском языке пожелал «Спартаку» удачи в матче за Суперкубок России против «Зенита»
Ярцев — о матче за Суперкубок: «Зенит» по составу и уровню повыше «Спартака»
«Зенит» — «Спартак»: матч за Суперкубок в Санкт-Петербурге. Онлайн-трансляция
Все билеты на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» проданы
«Зенит» — «Спартак»: прогноз Дмитрия Селюка на матч Суперкубка России 9 июля 2022 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ламповое чудо на «Петровском». Почему сам Суперкубок может и не перебить эмоции от ретроматча «Зенита» и «Спартака»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости