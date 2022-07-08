Сработает ли спартаковская антилогика? Рабинер — о предстоящих Суперкубке России и ретроматче

Обозреватель «СЭ» предвкушает стартовый матч нового сезона и его преддверие.

Аршавин против Тихонова — это сказка. Но почему Радченко не выйти по тайму за обе команды?

По скандалам и треш-току Суперкубок России-2022 побил все футбольные рекорды — до смешанных единоборств, конечно, еще есть куда расти. Оппоненты в лице Александра Медведева и Заремы Салиховой по части хорошо и довольно зло подвешенных языков сошлись достойные — может, гендиректор «Зенита» и недотягивает до себя времен президентства в КХЛ, но подшутить и уязвить все еще может недурно. А уж для жены владельца «Спартака» это и вовсе главный, как модно выражаться, скилл.

Даже экс-президент РПЛ Ашот Хачатурянц признался в недавнем «Коммент.Шоу», что голосовал на бюро исполкома РФС за нейтральное поле. Но ни он, ни главный старейшина российского футбола Никита Симонян услышаны не были. Концерт группы «Руки Вверх!» легким дуновением ветерка с Невы перенесен с 9 июля на неделю, и поле «Газпром-Арены» для матча «Зенит» — «Спартак» расчистилось. Суперкубок впервые пройдет в Санкт-Петербурге.

Но лично меня не меньше волнует ретроматч тех же соперников, который состоится накануне на ретростадионе — «Петровском». В нем, конечно, не результат главное, а возможность снова увидеть на поле легенд и кумиров. Идол болельщиков «Зенита» нулевых Андрей Аршавин выйдет против идола поклонников «Спартака» 90-х Андрея Тихонова. Одна эта вывеска чего стоит!

А можно было бы сделать еще более красиво. Сыграет, например, за «Зенит» его воспитанник и нынешний работник Дмитрий Радченко. Но почему бы не дать ему возможность провести по тайму за обе команды! Ведь именно играя в «Спартаке», Радченко сделал знаменитый дубль в ворота «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» весной 1991-го, когда красно-белые выбили сливочных из четвертьфинала Кубка чемпионов. В спартаковском составе форвард забил и на «Энфилде», когда команда Олега Романцева осенью 1992-го выиграла 2:0 у «Ливерпуля», а до того обыграла его дома — 4:2. Славу длинноволосый нападающий обрел, играя как раз за московский клуб.

Дмитрий Радченко. Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

Совершенно точно знаю, что сам Радченко, к которому позитивно относятся в обоих главных городах России, с удовольствием сыграл бы за «Зенит» и «Спартак» по тайму. Так почему бы РФС, да и тому же питерскому клубу, не предоставить ему такую возможность? И это еще не поздно сделать, а потому обращаюсь к тем, от кого это зависит, с такой просьбой.

Тут, правда, кое-кто сочтет, что тем самым открывается ящик Пандоры и почему бы тогда за «Спартак» не сыграть еще Владимиру Быстрову и Роману Широкову? Но «это другое». Если Радченко все свои трофеи завоевал и в полуфиналы двух еврокубков выходил в составе красно-белых, то Быстров и Широков — в футболках «Зенита». Плюс к тому последний провел в «Спартаке» лишь один сезон на сходе карьеры, получился он неудачным, а то, как Широков высказывался о красно-белых, однажды привело даже к драке с Денисом Глушаковым на Евро-2016, когда под раздачу попал ни в чем тогда не повинный, разнимавший бойцов Павел Мамаев. Быстров имеет намного больше оснований сыграть за обе команды, и тут, наверное, было бы правильно поинтересоваться его мнением. Да и обрадовались ли бы его выходу в красно-белой футболке болельщики «Спартака» — вопрос.

В составе ветеранов «Зенита» бросается в глаза отсутствие Игоря Денисова — на всякий случай, автора золотого гола в финале Кубка УЕФА-2008 в ворота «Рейнджерс». Имя? Еще какое! Конечно, гол участника матча Дмитрия Аленичева в финале Лиги чемпионов за «Порту» — это еще круче (есть у него и мяч в финале Кубка УЕФА), но Гарик-то забил не за иностранный клуб, а за свой. Впрочем, после его недавних нелицеприятных высказываний про «Зенит», да и не только, в интервью Нобелю Арустамяну почему-то не удивляюсь неприглашению Денисова на ретроматч.

Это в середине нулевых Аршавин, играя за «Зенит», жег напалмом, в каждом интервью жестко критиковал руководство клуба — однако ему все это сходило с рук, в первую очередь благодаря тому, что Андрей творил на поле, но и из-за куда более лояльного отношения к словам в российском футболе тех времен. Главное ведь — дела. А победный гол в финале Кубка УЕФА — такая штука, которая подразумевает великодушие к словам ее автора.

Некоторые заметили, что спартаковские ветераны в среднем более возрастные, и, как всегда, подвели под это теорию заговора. Но это как раз легко объяснить без нее: просто красно-белые из того поколения, что способно выходить на поле, блистали раньше сине-бело-голубых.

С тех пор как в «Зенит» пришел Семак, «Спартак» перепробовал семь тренеров. И ни один из них Семака не обыграл

А сейчас, в поколении нынешнем, «Зенит» — явный фаворит. Тем более — на своем поле, где «Спартак» последний раз его обыгрывал еще при Валерии Карпине в мае 2012-го, десять лет назад, когда красно-белые подпортили петербуржцам празднование золота и сами вышли в Лигу чемпионов. Перипетии той встречи на «Петровском» с капитанством у «Спартака» Артема Дзюбы, удалением ни за что Эммануэля Эменике, победным голом в меньшинстве кислолицего Рафаэля Кариоки прекрасно помнят многие спартаковские болельщики — но ведь и это уже «преданья старины глубокой»! А за декаду с тех пор красно-белые побеждали «Зенит» только дома — и то в последний на сегодня раз сделали это при Массимо Каррере в конце 2017 года. Без малого пять лет назад.

Это было в последнем сезоне, когда «Зенит» возглавлял не Сергей Семак. Каррера обыграл соотечественника, Роберто Манчини, тогда как Семак не уступал «Спартаку» ни разу. Что должно стать дополнительным раздражителем для красно-белых, которых за это время возглавляли Каррера, Рианчо, Кононов, Тедеско, Руй Витория, Ваноли, а теперь пришел Абаскаль. СЕМЬ главных тренеров (ну ладно, Рианчо — и. о.) за то время, когда у «Зенита» был один!

Стоит ли нам удивляться беспроигрышной серии Семака против «Спартака», а Леониду Федуну и Зареме — списывать доминирование «Зенита» в последних сезонах на административный ресурс? Конечно, не без него. Но можно ли выиграть чемпионат России, меняя тренеров по два раза за сезон, — и какое отношение к этому имеет «Зенит»?

Сергей Семак и Квинси Промес. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Вот и сейчас та же история — Семак на месте, Ваноли, выигравший Кубок, ушел. И не сказать ведь, что это какая-то катастрофическая потеря. Но только у итальянца начало что-то выстраиваться, как он сам принял то решение, которое мы знаем. Хотя не вполне понятно, зачем оно ему в плане карьеры. Речь даже не о зарплате, и треть которой никто в Европе ему сейчас не положит. Речь о возможности самореализации на более или менее пристойном уровне. Впрочем, каждый решает такие вещи для себя сам, и ни о каком осуждении тут и речи быть не может.

Все, что связано с европейскими игроками, сейчас становится для клубов РПЛ головной болью. Но то, что «Спартак» остался без Джордана Ларссона, Гуса Тила и Алекса Крала, на сегодня назвать серьезными потерями нельзя — просто в другой ситуации за них можно было бы выручить совершенно другие деньги. Теперь же из пяти самых заметных приобретений времен Томаса Цорна в «Спартаке» не осталось ни одного — добавим сюда Андре Шюррле и Эсекиэля Понсе.

Кассьерра, Бакаев, Родригао, Зиньковский, Рыбус — кто из новичков в Суперкубке выступит мощнее всех?

«Зенит» же ожидаемо остался без Артема Дзюбы и неожиданно — без Юри Алберто. Да и Вендел, возможно, уезжает — правда, отыграв перед тем Суперкубок. Заметные приобретения тоже присутствуют — два из трех (помимо Кристиана Нобоа, интерес к которому вроде тоже есть) ключевых игроков «Сочи», Матео Кассьерра и Родригао. Центральный защитник южан — это пусть сделанная на паузе, но адекватная замена Ярославу Ракицкому. С учетом еще и того, что никто не знает, как все повернется с Деяном Ловреном.

Ну и как забыть о Зелимхане Бакаеве — спартаковцев в «Зените» после ухода Дзюбы не убывает. Один из главных сюжетов предстоящего матча — выйдет ли он в основе и сделает ли против бывшего клуба, в котором воспитан, что-то значимое.

А болельщики «Спартака» ждут многого от Антона Зиньковского. Новичка, о котором верно сказала Зарема: давно ни от кого у красно-белых столько не ждали. Но, может, при еще не выстроенной новым тренером командной игре не стоит загружать новичка из «Крыльев Советов» тяжеленным рюкзаком ожиданий? Интереснее всего, какой будет конфигурация с расположением на поле бывшего самарца и Квинси Промеса, чтобы они не дублировали друг друга слева. Суперкубок даст первые ответы на этот вопрос.

Антон Зиньковский. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

С уходом Станислава Крицюка у «Зенита» стало еще и одним вратарем меньше — и эта позиция выглядит у сине-бело-голубых самой уязвимой. А у «Спартака» главный вопрос — насколько быстро и как получится заменить в центре обороны уехавшего в «Марсель» Самюэля Жиго (об основном защитнике сборной России на ЧМ-2018 Илье Кутепове, тихо отбывшем в «Торпедо», такими вопросами никто не задается). Нет сомнений в дебюте на левом, ранее «айртоновском», краю обороны Мацея Рыбуса — не для того берут столь опытного защитника, чтобы он сидел в запасе.

Рыбус, как и Промес, — считаные люди в составе «Спартака», кто знает, как обыгрывать «Зенит». 5 мая 2018 года польский защитник провел 90 минут в золотом матче «Локо» против команды Манчини в предпоследнем туре. Его и брали в новую команду опыта ради. Окажется ли этого достаточно, чтобы убедить партнеров в способности обыграть чемпиона России на чужом поле? Это вызывает большие сомнения.

Но «Спартак» в последнее время всегда побеждал вопреки всякой логике. Его золото в чемпионате России-2016/17 было самым непредсказуемым — единственное из 30 первенств страны, где выигрывала команда, сменившая по ходу сезона тренера; команду возглавил человек, который никогда сам никого не тренировал, а также не жил и не работал за границей и не владел иностранными языками. То есть было сделано абсолютно все, чтобы статистически лишить «Спартак» шансов на то золото. Но оно было взято.

Может, и сейчас сработает спартаковская антилогика?