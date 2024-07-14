Пресс-конференция главных тренеров «Зенита» и «Краснодара».

После матча за OLIMPBET Суперкубок между «Зенитом» и «Краснодаром» (4:2) на вопросы журналистов ответили главные тренеры команд — Сергей Семак и Мурад Мусаев.

Семак: «Никакого недопонимания с Клаудиньо нет»

— Благодарю наших болельщиков, которые создали очень классную атмосферу, — начал главный тренер «Зенита». — Мы довольны тем, что смогли порадовать наш город и болельщиков по всей стране. Что касается матча, то первый тайм был очень хороший: много забили, контролировали ход матча, мало что позволяли сопернику. Во втором тайме качество игры ухудшилось, потому что стало меньше движения. Игра была достаточно нервозная. Только забили — и сразу пропустили. Забили четвертый и снова пропустили. Отрыв в два мяча отыгрывается, поэтому непростая концовка была. Тем не менее, такие матчи нравятся болельщикам. Мы немного порадуемся и будем готовиться к началу чемпионата.

— Как вам антураж?

— Прекрасный город и стадион. Газон не на отлично, но поле хорошее. Вполне подходит для того, чтобы играть в хороший футбол. Было достаточно жарко, поэтому газон непросто содержать в идеальном состоянии. Мы всегда рады приезжать в Волгоград. Это футбольный город. Такие матчи проходят сейчас не так часто.

— Как находите мотивацию и как настраиваете футболистов?

— Мы ориентируемся на свою работу. Если мы того заслуживаем, то мы и побеждаем. Надеюсь, сегодня мы заслужили победу. Играли, на мой взгляд, лучше и заслуженно победили.

— Показалось, что было недопонимание с Клаудиньо.

— Никакого недопонимания нет. Он немножко расстроился, так как всегда хочет играть. Но мы выстраиваем план подготовки и должны беречь наших лидеров. И Клаудиньо, и Вендела. Порадовались вместе с Клаудиньо после матча, поздравили с победой друг друга. Никаких проблем нет.

— Как вы оцените игру Глушенкова?

— Прекрасно сыграл Максим. Действовал полезно. И не только в атаке, но и в обороне. Все работают на результат и на команду. Максим — не исключение. И он, и Вендел сегодня провели очень хороший матч и с точки зрения результативных действий на футбольном поле, и с точки зрения качества игры.

— Правильно ли мы понимаем, что Латышонок — основной вратарь на следующий сезон?

— Что касается позиции голкипера, то по тем матчам, которые мы провели, на наш взгляд, Женя смотрелся немножко предпочтительнее. У нас и Денис Адамов, и Миша Кержаков — вратари, которые тренируются и хотят играть. Это решение тренерского штаба на сегодняшний день. А дальше посмотрим. Конкуренцию никто не отменял. Нужно хорошо тренироваться, нужно хорошо играть, а тренерский штаб будет выбирать, кто будет основным на тот или иной матч.

— Видели до матча момент со словами Максима Глушенкова про клоунов? Как относитесь к этому? Не перебарщивает ли Максим с тем же празднованием?

— Не видел.

— Девушка Максима выложила видео, где он называет «клоунами» болельщиков, которые остались недовольны его переходом в «Зенит».

— Мне кажется, что если речь идет о неадекватных комментариях или высказываниях, то с его стороны это нормальная реакция. Не самое грубое слово по отношению к людям, которые оскорбляют в соцсетях его или его девушку. Не вижу в этом ничего плохого. Думаю, это адресовано тем, кто этого заслуживает.

— Какое впечатление оставил «Краснодар»? Есть ли ощущение, что команда, как и в прошлом сезоне, может навязать серьезную борьбу за чемпионство? Ожидаете ли усиление конкуренции со стороны других команд?

— Сейчас выводы делать преждевременно. У «Краснодара» были свои сложности. Мы позже всех практически начали подготовку — у нас свои сложности. У «Краснодара» лидеры отсутствуют в команде, а они играют очень важную роль. Конечно, им было очень сложно усилить со скамейки игру команды. Но команда после первого тайма, который мы уверенно выиграли, вышла и старалась навязать борьбу. И в принципе шанс изменить ход матч был до финального свистка, забей они еще один мяч. Ребята — молодцы, старались. Но мы немного лучше были сегодня, на мой взгляд. Что касается интриги в следующем сезоне, конечно, «Краснодар» будет бороться за самые высокие места. Команда в прошлом сезоне доказала, что она способна на это.

Мурад Мусаев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Мусаев: «Сейчас приедут ребята с Кубка Америки, и все нормально будет»

— Главная проблема — провальный первый тайм, — подытожил главный тренер «Краснодара». — Во втором уже не хватило ресурса, чтобы выравнять игру, потому что слишком много позволили в первом тайме.

— Как вам антураж матча и стадион?

— Фантастическая организация — все на высшем уровне. Сделали праздник. Стадион достаточно свежий. Приехало много болельщиков из Краснодара, нам оказали фантастическую поддержку. Было много и зенитовских ребят. Настоящий праздник. Отличное открытие сезона!

— С трибуны показалось, что «Краснодар» раскрепостился только во втором тайм. Почему так?

— Никого изначально не нужно было бодрить. Все понимали, что это наш шанс заработать трофей. Я согласен, что в первом тайме мы были скованы и проигрывали много единоборств. «Зенит» атаковал на скорости, а мы плохо реагировали на это. В перерыве мы поговорили о том, что не имеем права бросить играть. У нас за воротами сидел полный сектор наших болельщиков. В Краснодаре в нашем парке тоже болел весь город. Мы должны были сделать все от нас зависящее, чтобы достойно закончить этот матч. Вторым таймом в принципе мы довольны. Но все проблемы были в первой половине.

— Удивил ли вас чем-то «Зенит»? И как вам игра Глушенкова?

— Глушенков зарекомендовал себя еще в «Локомотиве» как один из лучших игроков РПЛ. Он хорошо влился. Мы видели это и по предсезонным матчам. «Зенит» немного меняется. Хорошее движение, атаки на скорости. Поэтому то, что мы ожидали, мы и увидели. «Зенит» провел хороший матч.

— В связи с тем, что много футболистов в это межсезонье покинуло «Краснодар», можно ли говорить, что у команды намечается перестроечный сезон?

— Нет, нельзя. Не так много покинуло. Сейчас приедут ребята с Кубка Америки, и все нормально будет.