«Зенит»: три трофея за два месяца! Питер открыл сезон столетия клуба победой в Суперкубке

У Глушенкова — дубль в дебютной игре.

Волгоград — супер

Если вы не следите за периферийными дивизионами России, то вряд ли знаете о том, что «Ротор» — в числе самых популярных клубов страны. Может быть, конечно, догадываетесь, но не подозреваете, насколько сильно его любят в Волгограде: в прошлом сезоне на его матчи в среднем ходили по 12,5 тысячи человек — лишь у четырех представителей РПЛ посещаемость была выше. А ведь «Ротор» играл во второй лиге и едва вышел в первую.

Неудивительно, что Волгограду дали право принять матч за Суперкубок России. Город его заслужил. Местные любители футбола наверняка еще и чувствовали себя слегка обделенными, потому что «Волгоград Арена» единственный раз принимала финал в 2018 году, когда в Кубке играли совсем не топ-клубы: «Тосно» и курский «Авангард».

На этот раз на стадион у подножия Мамаева Кургана пожаловали гранды — обладатель всех трофеев прошлого сезона «Зенит» и серебряный призер РПЛ «Краснодар». И у каждого была своя мотивация.

Баннер фанатов «Зенита». Фото Александр Федоров, «СЭ»

Одинаковый настрой, разная форма

Сине-бело-голубые вступают в сезон столетия клуба — в следующем мае «Зенит» отметит вековой юбилей и стремится выиграть все возможное. А случай «Краснодара» уникален: еще никогда в матче за Суперкубок не участвовал клуб, не имеющий трофеев. Разумеется, команда хотела выиграть первый титул в своей истории.

Настрой у соперников был максимальным, но к игре они подобрались в разной форме. «Краснодар» уже расстался с несколькими заметными фигурами прошлого сезона — Сафоновым, Алонсо, Волковым, Кади. Кроме того, из-за участия в Кубке Америки помочь не могли Оласа, Кастаньо и Кордоба. «Зенит», напротив, пока никого не потерял (Клаудиньо вышел в основе, несмотря на слухи о трансфере), зато приобрел Латышонка, Глушенкова, Горшкова и того же Волкова. Правда, из-за повреждения в Волгоград не прилетел Нино, но соотечественника в центре обороны с успехом заменил Родригао.

Разгром к перерыву

«Краснодар» из-за кадровых проблем вышел в экспериментальном составе: на флангах обороны действовали Олусегун и Ленини, в атаке — Смолов, Са и Батчи. И даже при таких вводных Мурад Мусаев не отказался от атакующей игры, которую прививал после назначения. «Зенит», впрочем, тоже приехал не обороняться и на первых минутах осадил вражескую штрафную угловыми. Несколько попыток забить оказались неудачными, но на 13-й минуте Родригао замкнул подачу Дугласа Сантоса — 1:0.

«Краснодар» играл слишком смело, если не сказать наивно: высокая линия обороны и активный прессинг на всех участках поля не приносил «быкам» ничего, кроме вреда. За спинами у черно-зеленых постоянно появлялись свободные зоны, так как игроки не всегда держали свои позиции. При этом впереди у «быков» не получалось ничего: единственный момент у ворот Латышонка в первом тайме возник на 42-й минуте, когда Са не смог подстроиться под прострел Батчи. В ином случае этот эпизод даже не стоил бы внимания.

А вот «Зенит» создавал так много, что все и не упомянуть. Главное, что забил еще. На 33-й минуте Глушенков подал угловой, Эракович скидкой продлил навес, а Вендел завершил атаку на дальней штанге в стиле Дмитрия Торбинского на Евро-2008. Ну а прямо перед перерывом счет стал крупным — «Краснодар» слишком увлекся прессингом и проворонил выход три в три: Вендел ассистировал Глушенкову. Дебютный гол экс-хавбека «Локомотива».

И снова Питер!

Сразу после перерыва разрыв в счете мог еще увеличиться: Мостовой с передачи Глушенкова имел шанс забить, но загубил момент. А затем активизировался «Краснодар». У кубанцев посыпались не просто удары, а в створ: и Сперцян, и Кривцов заставили Латышонка поработать. Семак понимал, что нужны перестановки, и бросил в бой Мантуана с Горшковым. При этом заменены оказались Мостовой с Клаудиньо, и бразилец после этого устроил шоу на бровке: отмахнулся от Семака, кричал, размахивал руками, плевался и ушел в раздевалку. Возможно, в последний раз на российской земле.

Сразу после этого Кривцов забил логичный мяч: черно-зеленые к тому времени уже наиграли на гол.

Никита изящным финтом обманул Барриоса и сделал счет 3:1. Но «Зенит» не позволил краснодарской надежде жить долго: уже через три минуты связка Вендел — Глушенков вновь сыграла и Максим оформил дубль. Однако парад голов и на этом не остановился: теперь уже Кривцов вывел один на один Смолова, который забил первый мяч за «Краснодар» после возвращения.

В интересах «быков» было продолжить игру на встречных курсах, тем более что они выиграли на этом пятиминутном отрезке. Но чемпионы России не собирались в это ввязываться: Семак стал остужать игру заменами, да и футболисты стали искусственно удлинять паузы.

В последние минуты «Краснодар» и рад был бы владеть мячом больше, но «Зенит» его почти не отдавал, а прессинг ощутимой пользы «быкам» не приносил. Последний вздох надежды прозвучал в добавленное время, когда Сперцян отправил мяч выше со штрафного.

4:2 — «Зенит» и «Краснодар» подарили болельщикам зрелище в матче открытия сезона, но исход предсказуем. Сине-бело-голубые выигрывают третий трофей за два месяца и открывают юбилейный сезон победой. Пятой подряд в Суперкубке России.