Где смотреть и у кого больше шансов на победу.

Дата и место проведения матча Суперкубка России-2024

Матч OLIMPBET-Суперкубка России-2024 пройдет в субботу, 13 июля, в Волгограде. Начало — в 20:30 по московскому времени.

«Волгоград Арена» была построена к чемпионату мира-2018 и рассчитана на 45 568 зрителей.

Участники матча Суперкубка России-2024

«Зенит» в сезоне-2023/24 стал чемпионом России в шестой раз подряд. Команда Сергея Семака заняла первое место в турнирной таблице РПЛ с 57 набранными очками, в последнем туре опередив «Динамо» и «Краснодар». Клуб из Санкт-Петербурга также завоевал FONBET Кубок России. Сине-бело-голубые дошли до суперфинала по пути РПЛ (в верхней сетке) и в решающем матче обыграли «Балтику» со счетом 2:1. Так питерцы собрали все три трофея, сезон они начинали с победы в Суперкубке.

«Краснодар» стал вторым в РПЛ. Команда выиграла первый круг и лидировала к зимней паузе, но весной упустила первое место и сменила главного тренера — Мурад Мусаев вернулся в клуб и занял пост после увольнения Владимира Ивича. «Быки» после победы над «Динамо» в последнем туре обошли бело-голубых, но остались вторыми с 56 очками.

Клаудиньо (с мячом) в окружении игроков «Краснодара». Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Формат проведения матча за Суперкубок России

Матч за Суперкубок России-2024 пройдет в формате двух таймов по 45 минут каждый с 15-минутным перерывом. К каждой из половин встречи может быть добавлено несколько минут на усмотрение главного арбитра. Если по истечении 90 минут игра завершится с ничейным счетом, то дополнительное время не назначается, а победитель будет определяться в серии пенальти.

Обеим командам разрешено сделать до пяти замен, используя три слота в игровое время (сделанные в перерыве не учитываются).

Список победителей Суперкубка России

Первым победителем Суперкубка России стал «Локомотив». В 2003 году железнодорожники в серии пенальти переиграли ЦСКА (1:1, пенальти — 4:3). Действующим обладателем трофея является «Зенит». Питерская команда собрала четыре титула подряд и является самой успешной в истории розыгрыша Суперкубка России — восемь побед.

2003: «Локомотив»

2004: ЦСКА

2005: «Локомотив»

2006: ЦСКА

2007: ЦСКА

2008: «Зенит»

2009: ЦСКА

2010: «Рубин»

2011: «Зенит»

2012: «Рубин»

2013: ЦСКА

2014: ЦСКА

2015: «Зенит»

2016: «Зенит»

2017: «Спартак»

2018: ЦСКА

2019: «Локомотив»

2020: «Зенит»

2021: «Зенит»

2022: «Зенит»

2023: «Зенит»

Футболисты «Зенита» празднуют победу в Суперкубке России-2023. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Судьи матча Суперкубка России-2024

Первую игру нового сезона доверили бригаде арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Рефери представляет Краснодарский край и город Сочи.

Главный судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Андрей Образко, Адлан Хатуев, резервный судья — Евгений Буланов; ВАР (видеоаорбитр) — Владимир Москалев; АВАР (ассистент ВАР) — Артем Чистяков, инспектор — Александр Гвардис.

Что говорят участники Суперкубка России-2024

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции 11 июля сообщил, что его команда пока не набрала хорошую физическую форму.

«Что касается предстоящего матча, очень сложно предположить, как он сложится, поскольку не хватает игровой практики, — сказал Семак. — Говорить о том, что команда находится в хорошей форме, не стоит. Но на сегодняшний день она в достаточно функциональном состоянии для того, чтобы большинство игроков сыграли по 90 минут».

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев перед матчем против «Зенита» отметил важность психологического настроя.

«Думаю, 13 июля будет самый важный матч в моей карьере, — сказал Мусаев. — Мы должны быть максимально смелыми. Играть агрессивно в дуэлях. Должны играть в атаку, не бояться. Не должно быть сверхуважения к сопернику. Важно помогать друг другу. Вместе атаковать и обороняться».

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что все его партнеры хотят выиграть первый трофей для клуба.

«Большой день, большая игра для нас, играем за трофей, которого мы все ждем, все готовы, — сказал Сперцян. — Давит ли, что у команды нет трофеев? Никак не сказывается, хорошо, что у нас есть такие игры, что выпал такой шанс».

Эдуард Сперцян. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Прогнозы на Суперкубок России-2024

«Зенит» является явным фаворитом в матче за Суперкубок России-2024. У букмекеров коэффициент на победу команды Семака составляет 1,78, на успех «Краснодара» — 4,80.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что у «Краснодара» все же больше шансов, так как команда Мусаева более сыгранна, чем у «Зенита».

«Краснодар» сыграннее «Зенита», — цитирует Колоскова Metaratings.ru. — В Санкт-Петербурге сейчас много новых игроков, они только притираются друг к другу. Мне кажется, в «Зените» сейчас есть организационная напряженность. У «Краснодара» более предсказуемая игра. Это не значит, что они выиграют. Просто, с моей точки зрения, у «Краснодара» больше шансов на победу".

У заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, экс-звезды сине-бело-голубых Андрея Аршавина другое мнение.

«Шансы в одной игре есть у всех. Понятно, что «Зенит» — фаворит, — сказал Аршавин. — Но там будет очень жарко, «Зенит», может быть, еще не притерся, интересный матч будет. Вообще интересно посмотреть, как будет выглядеть петербургская команда. Приход Максима Глушенкова, конечно, улучшит «Зенит», придаст скорости, вариативности. Это второй футболист по игре был в чемпионате после Константина Тюкавина».

Андрей Аршавин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Где смотреть трансляцию матча Суперкубка России-2024

Посмотреть трансляцию матча Суперкубка России-2024 «Зенит» — «Краснодар» можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Прямой эфир начнется в 19:30 по московскому времени. Игру также покажут платные сервисы — телеканал «Матч Премьер» (с 20:25 мск) и онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск» (через ретрансляцию прямого эфира федерального канала).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию противостояния. В нашем матч-центре будут доступны формальные события игры за Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром».