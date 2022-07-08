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Сегодня, 18:00

«В Европе все знают, что такое «Спартак». Чувствую ответственность». Абаскаль и Джикия — перед Суперкубком

Владимир Пушкарев
,  
Екатерина Звенигородская
Читать «СЭ» в
Георгий Джикия и Гильермо Абаскаль на предматчевой пресс-конференции.
Фото ФК «Спартак»
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Предматчевая пресс-конференция красно-белых.

В субботу «Зенит» и «Спартак» сойдутся в матче за Суперкубок России. За сутки до игры красно-белые прилетели в Санкт-Петербург, где провели предматчевую тренировку и ответили на вопросы медиа.

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«Личных противостояний нет — играют «Зенит» и «Спартак»

— Насколько вы готовы к матчу?

— Было мало времени на подготовку, — начал капитан «Спартака» Георгий Джикия. — Но, считаю, я в хорошей форме. Все будет видно на поле. Мы хорошо готовились, провели сборы в Тарасовке. Впитали информацию, которую донес тренер. Считаю, что к завтрашней игре мы полностью готовы.

— Вы и Промес уже побеждали в матче за Суперкубок.

— У нас есть и Рома Зобнин, он тоже был тогда в команде. Все прекрасно понимают, что это будет одна игра, в которой все решится. Никому объяснять это особо не надо. У всех горят глаза, ждем завтрашнего матча.

— Успели пообщаться с Зелимханом Бакаевым?

— Нет, мы не разговаривали. Завтра будет играть «Зенит» и «Спартак». Не более. Личных противостояний нет. Прошлый раз завершился вничью. 7:1? Давайте вспомним, как мы тоже одерживали победы над «Зенитом».

Гильермо Абаскаль. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Гильермо Абаскаль.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«На нормальную подготовку нужно 4-6 недель. У нас было 14 дней»

— Увидим ли мы завтра тот «Спартак», который вы строите? — вопрос Гильермо Абаскалю.

— Поставить такой футбол за короткое время не получится, — ответил главный тренер «Спартака». — Мы находимся на первом этапе, провели определенную работу в Тарасовке. Работали над «физикой» и тактикой. Предстоящий матч покажет, где мы находимся. В такой игре на первый план выходит мотивация и значимость для болельщиков и клуба.

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— Мотивирует ли то, что у «Спартака» было меньше времени на подготовку?

— Бывают матчи, которые проходят в середине цикла подготовки. На нормальную подготовку нужно 4-6 недель, у нас было 14 дней. В конечном итоге это победа для зрителей. Но мы не должны думать о расписании, мы должны думать о предстоящем матче.

— Кто не сыграет с «Зенитом»?

— Мартинс, Мозес и Урунов. Пока не могу сказать, когда они будут полноценно готовы. У каждого из отсутствующих есть свои причины.

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— Какие преимущества вы видите в таком сложном матче в начале сезона?

— Для меня игра с «Зенитом» — большая ответственность перед клубом. Все мы знаем, что такое «Спартак», в Европе об этом тоже знают. Я счастлив находиться здесь и провести такую важную игру. Сейчас нужно сделать все, чтобы победить. Надеюсь, завтрашняя игра подарит хорошие эмоции нам и нашим болельщикам.

Георгий Джикия
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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