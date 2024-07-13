Жоаозиньо: «Если «Краснодар» возьмет трофей, буду рад за Галицкого»

Экс-игрок «Краснодара» Жоаозиньо в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Смолов и Газинский — усиление для «Краснодара». Это люди, которые играли очень здорово. Надеюсь, они смогут повторить те моменты. Сейчас я сам смотрю трансляцию матча. Галицкий заслуживает трофей! Поэтому буду очень рад, если «Краснодар» станет чемпионом. Прежде всего из-за него — за Сергея Николаевича», — сказал Жоаозиньо «СЭ».

Матч за Суперкубок между «Зенитом» и «Краснодаром» проходит на «Волгоград Арене».