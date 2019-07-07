Живоглядов считает, что слова Семина в перерыве матча с "Зенитом" помогли "Локо" победить

Защитник "Локомотива" Дмитрий Живоглядов - о матче с "Зенитом" (3:2) за Олимп-Суперкубок России. Он отметил, что команде помогли слова главного тренера Юрия Семина.

- Эмоции потрясающие, я давно хотел взять первый трофей, никаких сомнений в выборе клуба нет, - цитирует Живоглядова ТАСС. - Первый трофей в первой игре - что может быть лучше? Мы перевернули игру за счет характера, слова Юрия Павловича в перерыве тоже сыграли свою роль. Игра получилась зрелищной - сначала мы повели, потом они, но мы вырвали победу, так победа получилась даже более красочной. После "Уфы" переключился на "Локо" уже полностью, сейчас настраиваюсь на следующие игры. Ребята из "Уфы" уже поздравили с трофеем.

В составе победителей дубль сделал Алексей Миранчук, еще один мяч в активе Федора Смолова. У "Зенита" дублем отметился Сердар Азмун.