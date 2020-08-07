Жирков выиграл 20-й трофей в карьере
Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков принял участие в матче за Суперкубок России против «Локомотива» и завоевал 20-й трофей в своей карьере. На счету ветерана, которому через две недели исполнится 37 лет, 11 титулов в составе ЦСКА, шесть с «Зенитом» и три с «Челси». При этом хавбек выиграл хотя бы один трофей уже в 12-м сезоне в карьере и в пятом из шести последних.
Сезоны Юрия Жиркова на высшем уровне
|
Сезон
|
Клуб
|
Титулы (номер по счету)
|
2004
|
ЦСКА
|
Суперкубок России (1)
|
2005
|
ЦСКА
|
Кубок УЕФА (1), чемпионат России (1), Кубок России (1)
|
2006
|
ЦСКА
|
Чемпионат России (2), Кубок России (2), Суперкубок России (2)
|
2007
|
ЦСКА
|
Суперкубок России (3)
|
2008
|
ЦСКА
|
Кубок России (3)
|
2009
|
ЦСКА
|
Кубок России (4), Суперкубок России (4)
|
2009/10
|
Челси
|
Чемпионат Англии (1), Кубок Англии (1), Суперкубок Англии (1)
|
2010/11
|
Челси
|
-
|
2011/12
|
Анжи
|
-
|
2012/13
|
Анжи
|
-
|
2013/14
|
Динамо
|
-
|
2014/15
|
Динамо
|
-
|
2015/16
|
Динамо
|
-
|
|
Зенит
|
Кубок России (5)
|
2016/17
|
Зенит
|
Суперкубок России (5)
|
2017/18
|
Зенит
|
-
|
2018/19
|
Зенит
|
Чемпионат России (3)
|
2019/20
|
Зенит
|
Чемпионат России (4), Кубок России (6)
|
2020/21
|
Зенит
|
Суперкубок России (6)
По числу трофеев, выигранных с российскими клубами, Жирков сравнялся с экс-партнером по ЦСКА Элвером Рахимичем. Выше только оборона команды-обладателя Кубка УЕФА-2005 — Сергей Игнашевич, Игорь Акинфеев, Алексей и Василий Березуцкие. Причем братья были в заявке красно-синих и на некоторые игры триумфального Кубка России-2001/02, но на поле по молодости лет еще не появлялись.
Лидеры по числу трофеев с российскими клубами
|
Игрок
|
Клубы
|
Чемпионат
|
Внутренние кубки
|
Еврокубки
|
Всего
|
Сергей Игнашевич
|
Локомотив, ЦСКА
|
6
|
14
|
1
|
21
|
Игорь Акинфеев
|
ЦСКА
|
6
|
13
|
1
|
20
|
Алексей Березуцкий
|
ЦСКА
|
6
|
12
|
1
|
19
|
Василий Березуцкий
|
ЦСКА
|
6
|
12
|
1
|
19
|
Юрий Жирков
|
ЦСКА, Зенит
|
4
|
12
|
1
|
17
|
Элвер Рахимич
|
ЦСКА
|
5
|
11
|
1
|
17
|
Вагнер Лав
|
ЦСКА
|
3
|
10
|
1
|
14
|
Дейвидас Шемберас
|
ЦСКА
|
3
|
10
|
1
|
14
Жирков также стал третьим футболистом, которому довелось принять участие в выигранном матче за Суперкубок России. По семи таких встреч есть в активе Сергея Игнашевича и Игоря Акинфеева. Братья Березуцкие тоже считаются шестикратными обладателями трофея, но каждый из них просидел по одному финальному матчу на скамейке запасных. По четыре титула на поле завоевали Вагнер Лав и Элвер Рахимич, три (с одним матчем в запасе) — Дейвидас Шемберас. (Кирилл Бурдаков)
Футболисты, попавшие в заявку на четыре и более выигранных матча за Суперкубок
|
Игрок
|
Клуб
|
Победы
|
|
|
Поражения
|
|
|
На поле
|
В заявке
|
Всего
|
|
Сергей Игнашевич
|
Локомотив, ЦСКА
|
7
|
0
|
7
|
3
|
Игорь Акинфеев
|
ЦСКА
|
7
|
0
|
7
|
4
|
Юрий Жирков
|
ЦСКА, Зенит
|
6
|
0
|
6
|
1
|
Алексей Березуцкий
|
ЦСКА
|
5
|
1
|
6
|
4
|
Василий Березуцкий
|
ЦСКА
|
5
|
1
|
6
|
4
|
Вагнер Лав
|
ЦСКА
|
4
|
0
|
4
|
1
|
Элвер Рахимич
|
ЦСКА
|
4
|
0
|
4
|
3
|
Дейвидас Шемберас
|
ЦСКА
|
3
|
1
|
4
|
3