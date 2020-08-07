Жирков выиграл 20-й трофей в карьере

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков принял участие в матче за Суперкубок России против «Локомотива» и завоевал 20-й трофей в своей карьере. На счету ветерана, которому через две недели исполнится 37 лет, 11 титулов в составе ЦСКА, шесть с «Зенитом» и три с «Челси». При этом хавбек выиграл хотя бы один трофей уже в 12-м сезоне в карьере и в пятом из шести последних.

Сезоны Юрия Жиркова на высшем уровне

Сезон Клуб Титулы (номер по счету) 2004 ЦСКА Суперкубок России (1) 2005 ЦСКА Кубок УЕФА (1), чемпионат России (1), Кубок России (1) 2006 ЦСКА Чемпионат России (2), Кубок России (2), Суперкубок России (2) 2007 ЦСКА Суперкубок России (3) 2008 ЦСКА Кубок России (3) 2009 ЦСКА Кубок России (4), Суперкубок России (4) 2009/10 Челси Чемпионат Англии (1), Кубок Англии (1), Суперкубок Англии (1) 2010/11 Челси - 2011/12 Анжи - 2012/13 Анжи - 2013/14 Динамо - 2014/15 Динамо - 2015/16 Динамо - Зенит Кубок России (5) 2016/17 Зенит Суперкубок России (5) 2017/18 Зенит - 2018/19 Зенит Чемпионат России (3) 2019/20 Зенит Чемпионат России (4), Кубок России (6) 2020/21 Зенит Суперкубок России (6)

По числу трофеев, выигранных с российскими клубами, Жирков сравнялся с экс-партнером по ЦСКА Элвером Рахимичем. Выше только оборона команды-обладателя Кубка УЕФА-2005 — Сергей Игнашевич, Игорь Акинфеев, Алексей и Василий Березуцкие. Причем братья были в заявке красно-синих и на некоторые игры триумфального Кубка России-2001/02, но на поле по молодости лет еще не появлялись.

Лидеры по числу трофеев с российскими клубами

Игрок Клубы Чемпионат Внутренние кубки Еврокубки Всего Сергей Игнашевич Локомотив, ЦСКА 6 14 1 21 Игорь Акинфеев ЦСКА 6 13 1 20 Алексей Березуцкий ЦСКА 6 12 1 19 Василий Березуцкий ЦСКА 6 12 1 19 Юрий Жирков ЦСКА, Зенит 4 12 1 17 Элвер Рахимич ЦСКА 5 11 1 17 Вагнер Лав ЦСКА 3 10 1 14 Дейвидас Шемберас ЦСКА 3 10 1 14

Жирков также стал третьим футболистом, которому довелось принять участие в выигранном матче за Суперкубок России. По семи таких встреч есть в активе Сергея Игнашевича и Игоря Акинфеева. Братья Березуцкие тоже считаются шестикратными обладателями трофея, но каждый из них просидел по одному финальному матчу на скамейке запасных. По четыре титула на поле завоевали Вагнер Лав и Элвер Рахимич, три (с одним матчем в запасе) — Дейвидас Шемберас. (Кирилл Бурдаков)

Футболисты, попавшие в заявку на четыре и более выигранных матча за Суперкубок