«Зенит» выигрывает у «Локомотива» после первого тайма матча за Суперкубок России
В матче за Суперкубок России завершился первый тайм. «Зенит» выигрывает у «Локомотива» со счетом 1:0.
Единственный на данный момент мяч забил Далер Кузяев. Он точно пробил из-за штрафной на 27-й минуте после ошибки игроков «Локо».
Матч проходит в Калининграде на одноименном стадионе. В прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом России, а «Локомотив» выиграл Кубок страны.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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