«Зенит» — «Спартак»: видеообзор матча за Суперкубок России-2026

«Зенит» нанес поражение «Спартаку» в матче за Суперкубок России-2026 — 1:1 (4:2 пенальти). Игра состоялась в Нижнем Новгороде на стадионе «Совкомбанк Арена».

В основное время счет на 25-й минуте открыл полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс. На 90+8-й минуте нападающий «Зенита» Александр Соболев реализовал пенальти и сравнял счет.

В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «Зенита» — 4:2. При этом вратарь сине-бело-голубых Денис Адамов отбил два удара.