Футбол
Суперкубок России
Новости
Статьи Все материалы Матчи
Уведомления
Главная
Футбол
OLIMPBET-Суперкубок России

«Зенит» — «Спартак»: видеообзор матча за Суперкубок России-2026

Павел Лопатко
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Зенит» нанес поражение «Спартаку» в матче за Суперкубок России-2026 — 1:1 (4:2 пенальти). Игра состоялась в Нижнем Новгороде на стадионе «Совкомбанк Арена».

В основное время счет на 25-й минуте открыл полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс. На 90+8-й минуте нападающий «Зенита» Александр Соболев реализовал пенальти и сравнял счет.

В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «Зенита» — 4:2. При этом вратарь сине-бело-голубых Денис Адамов отбил два удара.

Суперкубок России. Финал.
18 июля, 19:30. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)
Зенит
1:1
Спартак
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Андреев связал неудачу гимнасток в олимпийском отборе с отказом в визах лидерам сборной
Карпин недоволен дисциплиной Глушенкова, Максим сам больше не хочет играть. Почему не вызвали в сборную лучшего бомбардира РПЛ
«Калгари» нашел нового русского снайпера? 21-летний казанец лихо ворвался в НХЛ
Популярное видео
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Родина»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Родина»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Динамо» Мх: видео
ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Динамо» Мх: видео
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Велес»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Велес»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Акрон» обыграл «Динамо», ничья «Краснодара» и «Балтики»: видео
«Акрон» обыграл «Динамо», ничья «Краснодара» и «Балтики»: видео
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Лиллестрем» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Лиллестрем» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Борнмут» — «Милан»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Борнмут» — «Милан»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Суперкубок России 2026 «Зенит» — «Спартак»: матч чемпиона РПЛ и обладателя Кубка
Мажич — о жеребьевке перед Суперкубком России: «Это не было решение Буланова»
Мажич заявил, что Соболеву надо было показать желтую карточку за фол на Жедсоне в игре за Суперкубок
Пенальти назначен верно, Барриос не удален ошибочно. ЭСК оценила решения Буланова в матче за Суперкубок
ЭСК: Буланов ошибочно не удалил Барриоса в матче за Суперкубок «Зенит» — «Спартак»
Николаев считает, что жеребьевку перед серией пенальти в матче за Суперкубок можно было провести
Мажич поддержал решения судьи не назначать пенальти и не проводить жеребьевку ворот в матче за Суперкубок России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

РФС разъяснил процедуру выбора ворот перед серией пенальти в матче за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак»

Дивеев после победы в Суперкубке-2026: «Вот это я понимаю, начало сезона!»
Новости
RSS RSS
Все новости