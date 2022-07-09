«Зенит» и «Спартак» назвали стартовые составы на Суперкубок России

«Зенит» и «Спартак» объявили стартовые составы команды на матч за Суперкубок России.

«Зенит»: Одоевский, Чистяков, Дуглас Сантос, Алип, Сутормин, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком.

Запасные: Кержаков, Бязров, Круговой, Адамов, Ловрен, Родриго, Ерохин, Бакаев, Мостовой, Кравцов, Кассьерра.

«Спартак»: Селихов, Хлусевич, Чернов, Джикия, Рыбус, Денисов, Умяров, Зобнин, Игнатов, Промес, Соболев.

Запасные: Максименко, Волков, Маслов, Кофрие, Классен, Рассказов, Литвинов, Пруцев, Зиньковский, Шитов, Николсон.

Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 9 июля в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 (мск).