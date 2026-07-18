«Зенит» — «Спартак»: прямая трансляция матча за Суперкубок России

«Зенит» и «Спартак» сыграют в матче за Суперкубок России 19 июля

«Зенит» и «Спартак» встретятся в матче за OLIMPBET Суперкубок России в субботу, 18 июля. Игра пройдет на «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде и начнется в 19.30 по московскому времени.

Суперкубок России. Финал.

18 июля, 19:30. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

Следить за ключевыми событиями встречи «Зенит» — «Спартак» можно в матч-центре нашего сайта. «СЭ» также проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Прямую трансляцию бесплатно покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Эфир из Нижнего Новгорода начнется в 18.30 мск, за час до стартового свистка. Смотреть игру онлайн также можно на официальном сайте matchtv.ru и онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск».

Кроме того, матч покажет платный телеканал «Матч Премьер». Начало его прямого эфира запланировано на 19.25 мск.

«Зенит» получил право сыграть за первый трофей сезона как чемпион России-2025/26. «Спартак» стал участником Суперкубка после победы в Кубке страны.

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