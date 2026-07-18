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OLIMPBET-Суперкубок России

«Зенит» — «Спартак»: прямая трансляция матча за Суперкубок России

«Зенит» и «Спартак» сыграют в матче за Суперкубок России 19 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
ФК «Спартак» Москва.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Зенит» и «Спартак» встретятся в матче за OLIMPBET Суперкубок России в субботу, 18 июля. Игра пройдет на «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде и начнется в 19.30 по московскому времени.

Суперкубок России. Финал.
18 июля, 19:30. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)
Зенит
1:1
Спартак

Следить за ключевыми событиями встречи «Зенит» — «Спартак» можно в матч-центре нашего сайта. «СЭ» также проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;.«Зенит» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча за Суперкубок России

Прямую трансляцию бесплатно покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Эфир из Нижнего Новгорода начнется в 18.30 мск, за час до стартового свистка. Смотреть игру онлайн также можно на официальном сайте matchtv.ru и онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск».

Кроме того, матч покажет платный телеканал «Матч Премьер». Начало его прямого эфира запланировано на 19.25 мск.

«Зенит» получил право сыграть за первый трофей сезона как чемпион России-2025/26. «Спартак» стал участником Суперкубка после победы в Кубке страны.

Суперкубок России: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

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