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Судейство

18 июля, 21:33

«Зенит» — «Спартак»: пенальти на Мантуане не назначен — что проверяли три минуты ВАР и АВАР?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Судья Евгений Буланов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На 78-й минуте матча за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» судья Евгений Буланов не стал назначать пенальти после падения Густаво Мантуана в штрафной площади красно-белых. После этого видеоассистенты Сергей Карасев и Антон Фролов около трех минут проводили проверку. И лишь на 81-й минуте игра продолжилась.

В том эпизоде Мантуан вбежал в штрафную площадь, отреагировав на навесную передачу. Он бежал к мячу, старался успеть завладеть им. У Маркиньоса такой цели не было: он только попытался остановить соперника и при этом фактически заблокировал его.

Основания для пенальти были, но Буланов его не назначил, а ВАР и ВАР, которые сравнительно долго что-то проверяли, не вмешались.

На 27-й минуте в штрафной площади «Спартака», возможно, случился контакт мяча с рукой одного из спартаковцев. Повтора в трансляции не было, крупным планом тот эпизод не показали, понять, что там на самом деле произошло, невозможно.

Суперкубок России. Финал.
18 июля, 19:30. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)
Зенит
1:1
Спартак
&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;.«Зенит» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча за Суперкубок России

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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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