«Зенит» — «Спартак»: фанаты красно-белых закидали Соболева бутылками после забитого пенальти

Фанаты «Спартака» забросали нападающего «Зенита» Александра Соболева бутылками после того, как он сравнял счет с пенальти на 90+8-й минуте.

Инцидент случился после того, как форвард продемонстрировал болельщикам игровой номер во время празднования.

11-метровый был назначен за игру рукой защитника «Спартака» Александера Джику — мяч отскочил игроку красно-белых в руку в момент борьбы с Соболевым.

Главный арбитр Евгений Буланов принял решение после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.