Футбол
Суперкубок России
Новости
Статьи Все материалы Матчи
Уведомления
Главная
Футбол
OLIMPBET-Суперкубок России

18 июля, 21:39

«Зенит» — «Спартак»: фанаты красно-белых закидали Соболева бутылками после забитого пенальти

Сергей Филин
Фанаты «Спартака» закидали Александра Соболева бутылками после забитого пенальти.
Фото «СЭ»

Фанаты «Спартака» забросали нападающего «Зенита» Александра Соболева бутылками после того, как он сравнял счет с пенальти на 90+8-й минуте.

Инцидент случился после того, как форвард продемонстрировал болельщикам игровой номер во время празднования.

11-метровый был назначен за игру рукой защитника «Спартака» Александера Джику — мяч отскочил игроку красно-белых в руку в момент борьбы с Соболевым.

Главный арбитр Евгений Буланов принял решение после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;.«Зенит» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча за Суперкубок России

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Суперкубок России. Финал.
18 июля, 19:30. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)
Зенит
1:1
Спартак
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Соболев
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Соболеву грозит дисквалификация, Адамов готов уйти, а тема с Тюкавиным еще не закрыта. Что происходить в «Зените» перед стартом нового сезона РПЛ
Актера Дмитрия Поднозова кремируют
София Позднякова впервые стала мамой
Минпросвещения организовало возврат денег за коммерческие путевки в «Артек»
Politico отметила уныние в ЕС из-за неспособности согласовать санкции против РФ
Директор по коммуникациям ЦСКА публично поругался с блогершей Стрелец
Популярное видео
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ленинградец»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ленинградец»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок России, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Материалы сюжета: Суперкубок России 2026 «Зенит» — «Спартак»: матч чемпиона РПЛ и обладателя Кубка
Радимов: «Когда Соболев показал свою фамилию на спине фанатам «Спартака» — это абсолютная нормальная эмоция»
Лапочкин считает, что к Соболеву не применят никаких санкций на заседании КДК после Суперкубка России
Быстров обвинил «Зенит» в унылом футболе: «Большие покупки для этого не необходимы»
«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча за Суперкубок против «Зенита». В клубе недовольны судейством
Соболев вызван на заседание КДК по итогам матча за Суперкубок России против «Спартака»
Овечкин — о матчах «Зенита» и «Спартака»: «Без разницы, просто счет нравится»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Зенит» — «Спартак»: Соболев реализовал пенальти и сравнял счет на 90+8-й минуте

«Зенит» — «Спартак»: между командами произошла потасовка в конце основного времени
Новости
RSS RSS
Все новости