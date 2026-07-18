«Зенит» и «Спартак» сыграют в матче за Суперкубок России 19 июля

«Зенит» и «Спартак» встретятся в матче за OLIMPBET Суперкубок России в субботу, 18 июля. Игра пройдет на «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Суперкубок России. Финал.

18 июля, 19:30. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

Прямую трансляцию матча «Зенит» — «Спартак» покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также сайты matchtv.ru и sportbox.ru. Начало эфира на «Матч ТВ» — в 18.30 мск, на «Матч Премьер» — в 19.25 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За основными событиями и результатом матча «Зенит» — «Спартак» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Петербургский клуб получил право сыграть за Суперкубок после победы в чемпионате России сезона-2025/26. «Спартак» стал участником встречи как обладатель Кубка страны.

Победитель матча станет обладателем первого российского футбольного трофея сезона-2026/27.

Суперкубок России: новости и обзоры матча, стартовые составы, статистика и результат встречи в актуальном виде.