«Зенит» — «Локомотив»: трансляция матча за Суперкубок — в 19.00
16:15
«Зенит» на стадионе «ВЭБ Арена» сыграет с «Локомотивом» в матче за Суперкубок России. Начало игры — в 19.00 (мск).
Сине-бело-голубые по итогу прошлого сезона выиграли Кубок и стали чемпионами страны. «Локомотив» занял второе место в турнирной таблице РПЛ.
В 2019-м «Зенит» проиграл железнодорожникам во встрече за Суперкубок (2:3).
Следить за матчем «Зенит» — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте Первого канала.
Олимп - Суперкубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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