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«Зенит» — «Локомотив»: трансляция матча за Суперкубок — в 19.00

16:15
Сердар Азмун. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Сердар Азмун. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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«Зенит» на стадионе «ВЭБ Арена» сыграет с «Локомотивом» в матче за Суперкубок России. Начало игры — в 19.00 (мск).

Сине-бело-голубые по итогу прошлого сезона выиграли Кубок и стали чемпионами страны. «Локомотив» занял второе место в турнирной таблице РПЛ.

В 2019-м «Зенит» проиграл железнодорожникам во встрече за Суперкубок (2:3).

Следить за матчем «Зенит» — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте Первого канала.

Видеотрансляция матча «Зенит» — «Локомотив»

Зенит — Локомотив

Олимп - Суперкубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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