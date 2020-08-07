«Зенит» на стадионе «ВЭБ Арена» сыграет с «Локомотивом» в матче за Суперкубок России. Начало игры — в 19.00 (мск).

Сине-бело-голубые по итогу прошлого сезона выиграли Кубок и стали чемпионами страны. «Локомотив» занял второе место в турнирной таблице РПЛ.

В 2019-м «Зенит» проиграл железнодорожникам во встрече за Суперкубок (2:3).

Следить за матчем «Зенит» — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте Первого канала.

Видеотрансляция матча «Зенит» — «Локомотив»