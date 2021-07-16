Смородская не смогла назвать фаворита в матче за Суперкубок России
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от матча за Суперкубок России-2021 между «Зенитом» и железнодорожниками.
«Сложный вопрос, кто является фаворитом, — сказала Смородская корреспонденту «СЭ» Марии Куцубеевой. — Все покажет игра. Я не знаю, в какой форме находятся команды после летнего перерыва и сборов, поэтому не буду строить прогнозы. Болею за «Локомотив». Конечно, скажется факт, что многие наши игроки сборной только вернулись. Но это скажется на игре и двух команд. Не знаю, готовы ли они к предстоящему сезону или нет. Игра все покажет».
Матч пройдет в субботу, 17 июля, в Калининграде. Начало — в 19.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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