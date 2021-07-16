Смородская не смогла назвать фаворита в матче за Суперкубок России

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от матча за Суперкубок России-2021 между «Зенитом» и железнодорожниками.

«Сложный вопрос, кто является фаворитом, — сказала Смородская корреспонденту «СЭ» Марии Куцубеевой. — Все покажет игра. Я не знаю, в какой форме находятся команды после летнего перерыва и сборов, поэтому не буду строить прогнозы. Болею за «Локомотив». Конечно, скажется факт, что многие наши игроки сборной только вернулись. Но это скажется на игре и двух команд. Не знаю, готовы ли они к предстоящему сезону или нет. Игра все покажет».

Матч пройдет в субботу, 17 июля, в Калининграде. Начало — в 19.00 по московскому времени.