«Зенит» разгромил «Локомотив» в матче за Суперкубок России

В матче за Суперкубок России «Зенит» победил «Локомотив» (3:0).

На 27-й минуте Далер Кузяев после ошибки игроков «Локо» перехватил мяч и открыл счет ударом из-за пределов штрафной. Сердар Азмун на 57-й минуте после паса Вендела реализовал выход один на один с Гильерме.

На 83-й минуте вратарь «Локо» неудачно принял мяч, после чего Артем Дзюба отпасовал на Александра Ерохина, который точно пробил.

Игра проходила в Калининграде на одноименном стадионе. Матч посетили 16388 зрителей. «Зенит» в прошлом сезоне стал чемпионом России, а «Локо» выиграл Кубок страны.

«Зенит» выиграл Суперкубок России в шестой раз. Больше трофеев только у ЦСКА (семь).

Суперкубок России

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Москва) — 3:0 (1:0)

Голы: Кузяев, 27 (1:0). Азмун, 57 (2:0). Ерохин, 83 (3:0).

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Дуглас Сантос, Ракицкий (Ловрен, 86), Оздоев, Вендел (Мостовой, 60), Кузяев (Ерохин, 82), Малком, Азмун (Дзюба, 60), Дриусси (Кравцов, 82).

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Мурило, Пабло, Сильянов (Рыбчинский, 59), Куликов, Крыховяк (Живоглядов, 71), Баринов (Бабкин, 81), Жемалетдинов (Миранчук, 59), Смолов (Лисакович, 71), Камано.

Предупреждения: Баринов, 51. Мостовой, 87. Кравцов, 90+3.

Судьи: Кукуян (Сочи). Болотенков, Чельцов (оба — Москва).

ВАР: Панин (Дмитров). Стипиди (Краснодар).

17 июля. Калининград. Стадион «Калининград». 16388 зрителей.