«Зенит» разгромил «Локомотив» в матче за Суперкубок России
В матче за Суперкубок России «Зенит» победил «Локомотив» (3:0).
На 27-й минуте Далер Кузяев после ошибки игроков «Локо» перехватил мяч и открыл счет ударом из-за пределов штрафной. Сердар Азмун на 57-й минуте после паса Вендела реализовал выход один на один с Гильерме.
На 83-й минуте вратарь «Локо» неудачно принял мяч, после чего Артем Дзюба отпасовал на Александра Ерохина, который точно пробил.
Игра проходила в Калининграде на одноименном стадионе. Матч посетили 16388 зрителей. «Зенит» в прошлом сезоне стал чемпионом России, а «Локо» выиграл Кубок страны.
«Зенит» выиграл Суперкубок России в шестой раз. Больше трофеев только у ЦСКА (семь).
Суперкубок России
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Москва) — 3:0 (1:0)
Голы: Кузяев, 27 (1:0). Азмун, 57 (2:0). Ерохин, 83 (3:0).
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Дуглас Сантос, Ракицкий (Ловрен, 86), Оздоев, Вендел (Мостовой, 60), Кузяев (Ерохин, 82), Малком, Азмун (Дзюба, 60), Дриусси (Кравцов, 82).
«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Мурило, Пабло, Сильянов (Рыбчинский, 59), Куликов, Крыховяк (Живоглядов, 71), Баринов (Бабкин, 81), Жемалетдинов (Миранчук, 59), Смолов (Лисакович, 71), Камано.
Предупреждения: Баринов, 51. Мостовой, 87. Кравцов, 90+3.
Судьи: Кукуян (Сочи). Болотенков, Чельцов (оба — Москва).
ВАР: Панин (Дмитров). Стипиди (Краснодар).
17 июля. Калининград. Стадион «Калининград». 16388 зрителей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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