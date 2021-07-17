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«Зенит» разгромил «Локомотив» в матче за Суперкубок России

20:55
17 июля. Калининград. «Зенит» — «Локомотив» — 3:0. Питерская команда в шестой раз выиграла Суперкубок. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
17 июля. Калининград. «Зенит» — «Локомотив» — 3:0. Питерская команда в шестой раз выиграла Суперкубок. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
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В матче за Суперкубок России «Зенит» победил «Локомотив» (3:0).

На 27-й минуте Далер Кузяев после ошибки игроков «Локо» перехватил мяч и открыл счет ударом из-за пределов штрафной. Сердар Азмун на 57-й минуте после паса Вендела реализовал выход один на один с Гильерме.

На 83-й минуте вратарь «Локо» неудачно принял мяч, после чего Артем Дзюба отпасовал на Александра Ерохина, который точно пробил.

Игра проходила в Калининграде на одноименном стадионе. Матч посетили 16388 зрителей. «Зенит» в прошлом сезоне стал чемпионом России, а «Локо» выиграл Кубок страны.

«Зенит» выиграл Суперкубок России в шестой раз. Больше трофеев только у ЦСКА (семь).

Суперкубок России

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Москва) — 3:0 (1:0)

Голы: Кузяев, 27 (1:0). Азмун, 57 (2:0). Ерохин, 83 (3:0).

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Дуглас Сантос, Ракицкий (Ловрен, 86), Оздоев, Вендел (Мостовой, 60), Кузяев (Ерохин, 82), Малком, Азмун (Дзюба, 60), Дриусси (Кравцов, 82).

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Мурило, Пабло, Сильянов (Рыбчинский, 59), Куликов, Крыховяк (Живоглядов, 71), Баринов (Бабкин, 81), Жемалетдинов (Миранчук, 59), Смолов (Лисакович, 71), Камано.

Предупреждения: Баринов, 51. Мостовой, 87. Кравцов, 90+3.

Судьи: Кукуян (Сочи). Болотенков, Чельцов (оба — Москва).

ВАР: Панин (Дмитров). Стипиди (Краснодар).

17 июля. Калининград. Стадион «Калининград». 16388 зрителей.

Зенит — Локомотив

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🏀 Баскетбол. Финал НБА
Финикс Санз
Милуоки Бакс

П1

34%

1.60

ТБ 217.5

23%

1.88

П2

19%

2.40
⚽ Футбол. Кубок Матч Премьер
Спартак
Химки

ТБ 2.5

35%

1.70

ИТБ1 (1.5)

20%

1.44

Обе забьют - да

15%

2.05
⚽ Футбол. Суперкубок России
Зенит 3
Локомотив 0
Матч завершен

П1

40%

1.71

Обе забьют - да

25%

2.04

Ф2 (+1)

17%

1.75

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Евгений Петров все материалы автора

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