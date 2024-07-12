13 июля в Волгограде на одноименном стадионе пройдет матч за OLIMPBET-Суперкубок России 2024 года между «Краснодаром» и «Зенитом». Игра начнется в 20.30 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Павел Кукуян.

Смотреть трансляцию Суперкубка России «Зенит» — «Краснодар» можно будет бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 19.30 мск.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция самых интересных событий противостояния. Следить за ключевыми моментами поединка между «быками» и сине-бело-голубыми можно будет с помощью нашего матч-центра.

«Зенит» получил право сыграть в матче за Суперкубок страны после золота в чемпионате России в минувшем сезоне и победы в Кубке, где в финале команда Сергея Семака обыграла «Балтику» (2:1). В турнирной таблице РПЛ-2023/2024 сине-бело-голубые заняли первое место с 57 очками.

В прошлом сезоне «Краснодар» с главным тренером Мурадом Мусаевым стал вторым в чемпионате России с 56 баллами.

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