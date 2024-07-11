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«Зенит» — «Краснодар»: во сколько начнется и где пройдет матч Суперкубка России 2024

13 июля пройдет OLIMPBET-Суперкубок России «Зенит» — «Краснодар»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Краснодара» Эдуард Сперцян.
Эдуард Сперцян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Матч OLIMPBET-Суперкубок России «Зенит» — «Краснодар» пройдет 13 июля, в субботу, в Волгограде. Игра на стадионе «Волгоград Арена» начнется в 20.30 по московскому времени.

«Зенит» получил право сыграть в матче за Суперкубок страны после золота в чемпионате России в минувшем сезоне и победы в Кубке, где в финале команда Сергея Семака обыграла «Балтику» (2:1). В турнирной таблице РПЛ-2023/2024 сине-бело-голубые заняли первое место с 57 очками.

В прошлом сезоне «Краснодар» с главным тренером Мурадом Мусаевым стал вторым в чемпионате России с 56 баллами.

Действующим обладателем Суперкубка России является «Зенит». 15 июля 2023 года клуб из Санкт-Петербурга в серии пенальти переиграл ЦСКА (0:0, пенальти — 5:4).

РПЛ: новости и интервью игроков, календарь и расписание матчей сезона-2024/2025 в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
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