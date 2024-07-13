Матч OLIMPBET-Суперкубок России 2024 между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет 13 июля, в субботу, в Волгограде. Встреча начнется в 20.30 по московскому времени.

Видеотрансляция матча за Суперкубок России «Зенит» — «Краснодар» пройдет в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало — в 19.30 мск. Игру также покажут по платной подписке зрителям канала «Матч Премьер».

Текстовая онлайн-трансляция самых захватывающих событий противостояния «Краснодара» и «Зенита» пройдет на сайте «СЭ».

«Зенит» получил право сыграть в матче за Суперкубок страны после золота в чемпионате России в минувшем сезоне и победы в Кубке, где в финале команда Сергея Семака обыграла «Балтику» (2:1). В турнирной таблице РПЛ-2023/2024 сине-бело-голубые заняли первое место с 57 очками. В прошлом сезоне «Краснодар» с главным тренером Мурадом Мусаевым стал вторым в чемпионате России с 56 баллами.

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