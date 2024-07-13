Футбол
OLIMPBET-Суперкубок России
Новости
Статьи Все материалы Матчи
Главная
Футбол
OLIMPBET-Суперкубок России

Сегодня, 11:30

«Зенит» — «Краснодар»: трансляция матча Суперкубка России начнется в 20.30

«Зенит» и «Краснодар» сыграют в матче за Суперкубок России
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос.
Дуглас Сантос.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Матч OLIMPBET-Суперкубок России 2024 между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет 13 июля, в субботу, в Волгограде. Встреча начнется в 20.30 по московскому времени.

Видеотрансляция матча за Суперкубок России «Зенит» — «Краснодар» пройдет в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало — в 19.30 мск. Игру также покажут по платной подписке зрителям канала «Матч Премьер».

Текстовая онлайн-трансляция самых захватывающих событий противостояния «Краснодара» и «Зенита» пройдет на сайте «СЭ».

«Зенит» получил право сыграть в матче за Суперкубок страны после золота в чемпионате России в минувшем сезоне и победы в Кубке, где в финале команда Сергея Семака обыграла «Балтику» (2:1). В турнирной таблице РПЛ-2023/2024 сине-бело-голубые заняли первое место с 57 очками. В прошлом сезоне «Краснодар» с главным тренером Мурадом Мусаевым стал вторым в чемпионате России с 56 баллами.

Суперкубок России 2024: новости и статьи, интервью и прогнозы, статистика игроков и другая полезная информация в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
0
Читайте также
Медведев после Уимблдона назвал цель на Олимпиаду в Париже
«Краснодар» и «Зенит» сыграют в матче за Суперкубок России 13 июля
Премьер Австралии призвал РФ «отступить» от защиты арестованных россиян
У «Арсенала» огромный долг, в «Родину» пришел Газзаев, «Сочи» — дороже всех, у двух клубов нет стадиона. Что происходит в Первой лиге перед стартом сезона
ТАСС назвал попадание птиц причиной отказа двигателей упавшего SSJ 100
Сын убитой медведем дрессировщицы рассказал о причине агрессии животного
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Суперкубок России «Зенит» — «Краснодар»: основные материалы
На одного бразильца в «Зените» станет меньше. Клаудиньо освобождает место под серба Илича
РФС рассказал о продаже всех билетов на матч OLIMPBET Суперкубка России
«Зенит» — «Краснодар»: кто победит в матче Суперкубка России — каким будет результат
«Зенит» — «Краснодар»: основная информация о матче OLIMPBET-Суперкубка России
«Зенит» — «Краснодар»: результаты матчей и статистика игр перед Суперкубком России
Наш футбол возвращается! «Зенит» открывает юбилейный сезон, «Краснодар» жаждет выиграть первый трофей для Галицкого
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» — «Краснодар»: кто победит в матче Суперкубка России — каким будет результат

РФС рассказал о продаже всех билетов на матч OLIMPBET Суперкубка России

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости