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Сегодня, 19:33

«Зенит» — «Краснодар»: Клаудиньо и Смолов в старте, Артур и Газинский в запасе

Сергей Разин
корреспондент
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Стали известны составы «Зенита» и «Краснодара» на матч OLIMPBET-Суперкубка России.

«Зенит»: Латышонок, Родригао, Эракович, Караваев, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел, Глушенков, Мостовой, Клаудиньо, Кассьерра.

Запасные: Кержаков, Адамов, Алип, Волков, Горшков, Чистяков, Ерохин, Изидор, Мантуан, Артур, Педро, Сергеев.

«Краснодар»: Агкацев, Ленини, Кайо, Тормена, Олусегун, Черников, Кривцов, Сперцян, Виктор Са, Батчи, Смолов.

Запасные: Дюпин, Арутюнян, Эктов, Козлов, Мозес, Газинский, Ковалевский.

Матч пройдет в Волгограде и начнется в 20:30 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия. Суперкубок. Финал
13 июл, 20:30. Волгоград Арена (Волгоград)
Зенит
Краснодар

ФК Зенит
ФК Краснодар
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