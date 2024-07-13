13 июля на поле «Волгоград Арены» в Волгограде пройдет OLIMPBET-Суперкубок России 2024 «Краснодар» — «Зенит». Игра начнется в 20.30 по московскому времени. «СЭ» публикует статистику и результаты очных встреч между «быками» и питерцами.

«Зенит» и «Краснодар» в общей сложности провели друг с другом 26 официальных матчей. На счету сине-бело-голубых — 16 побед. Команды семь раз сыграли вничью. Три победы на счету «Краснодара». Разница забитых и пропущенных мячей — 52-26 в пользу «Зенита».

В сезоне-2023/2024 «Зенит» и «Краснодар» провели два матча. 11 ноября 2023-го команды сыграли вничью (1:1) в 15-м туре РПЛ. 13 апреля 2024-го команда Сергея Семака обыграла «быков» со счетом 2:1 в 24-м туре чемпионата России.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка за Суперкубок страны-2024 между «Зенитом» и «Краснодаром». Смотреть в прямом эфире игру 13 июля можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru.

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