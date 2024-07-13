На канале «Матч ТВ» началась видеотрансляция матча OLIMPBET-Суперкубка России «Зенит» — «Краснодар». Игру в Волгограде на одноименной арене также бесплатно и в прямом эфире показывают на сайте matchtv.ru. Встреча начнется в 20.30 по московскому времени.

Смотреть матч «Зенит» — «Краснодар» также можно по платной подписке в онлайн-сервисах Okko и «Кинопоиск» через ретрансляцию прямого эфира федерального канала.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию противостояния команд главных тренеров Мурада Мусаева и Сергея Семака. В нашем матч-центре будут доступны формальные события игры «Зенит» — «Краснодар».

«Зенит» в прошлом сезоне стал чемпионом России и выиграл Кубок страны. «Краснодар» занял второе место в РПЛ.

Ознакомиться подробнее с форматом проведения матча за Суперкубок страны и прогнозами на поединок «Краснодар» — «Зенит» можно в материале «СЭ».

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