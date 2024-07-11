В Волгограде 13 июля пройдет матч за OLIMPBET-Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром». Встреча на стадионе «Волгоград Арена» начнется в 20.30 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча за Суперкубок России-2024 «Краснодар» — «Зенит» можно будет бесплатно и в прямом эфире на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало — в 19.30 мск. По платной подписке игру также покажут всем зрителям телеканала «Матч Премьер» с 20.25.

Следите за ключевыми событиями противостояния команд главных тренеров Сергея Семака и Мурада Мусаева с помощью матч-центра «СЭ».

В сезоне-2023/2024 питерский «Зенит» выиграл Кубок России и занял первое место в турнирной таблице РПЛ с 57 очками. «Краснодар» стал вторым в чемпионате с 56 набранными баллами.