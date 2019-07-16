"Зенит" и "Локомотив" оштрафованы на 210 тысяч рублей по итогам матча за Суперкубок

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС оштрафовал "Зенит" и "Локомотив" за поведение болельщиков во время матча Олимп-Суперкубка России на 210 тыс. рублей, сообщил глава комитета Артур Григорьянц. Москвичи 6 июля обыграли питерский клуб - 3:2.

– Болельщики обоих клубов скандировали ненормативную лексику и использовали пиротехнику, за это клубы оштрафованы по 50 тысяч рублей и по 25 тысяч рублей соответственно, – приводит ТАСС слова Григорьянца. – Болельщик "Зенита" залез на ограждение и зажег там факел, за это клуб наказан на 25 тысяч рублей. У "Локомотива" был несогласованный баннер "Мы против FAN ID", за это штраф 25 тысяч, также главный тренер Юрий Семин выходил за пределы технической зоны и был оштрафован на 10 тысяч рублей.