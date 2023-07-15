«Зенит» — ЦСКА: стали известны стартовые составы команд

Читать «СЭ» в

«Зенит» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч за OLIMPBET Суперкубок России.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Роберт Ренан, Дуглас Сантос, Барриос, Ду Кейрос, Клаудиньо, Малком, Мантуан, Кассьерра.

Запас: Васютин, Гойло, Адамов, Сутормин, Алип, Круговой, Васильев, Ерохин, Коваленко, Мостовой, Бакаев, Сергеев.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес, Зайнутдинов, Зделар, Мендес, Мухин, Чалов, Заболотный.

Запас: Тороп, Шайхутдинов, Лукин, Рядно, Набабкин, Носков, Кисляк, Кучаев, Обляков, Ермаков, Яковлев, Гайч.

Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани. Начало встречи — в 17.00.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — ЦСКА.