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OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 16:00

«Зенит» — ЦСКА: смотреть прямую трансляцию матча Суперкубка России онлайн

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Защитник ЦСКА Мойзес и форвард «Зенита» Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сегодня «Зенит» и ЦСКА сыграют в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Начало игры — в 17.00 по московскому времени, она пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена».

Следить за матчем «Зенит» — ЦСКА вы можете в текстовой онлайн-трансляции на сайте «СЭ». Смотреть игру Суперкубка можно с помощью видеотрансляции — в прямом эфире на федеральном спортивном телеканеле «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА. «Зенит» — ЦСКА. Онлайн-трансляция матча

Как стало известно «СЭ», матч Суперкубка в Казани посетит 41 тысяча зрителей. «Ак Барс Арена» рассчитана на 45 тысяч человек.

«Зенит» выиграл три Суперкубка страны подряд. В прошлый раз петербургский клуб победил «Спартак». «Зенит» и ЦСКА выигрывали трофей по 7 раз в своей истории, что является рекордом турнира.

Россия. Суперкубок.
15 июл, 17:00. Ак Барс Арена (Казань)
Зенит
ЦСКА
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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