«Зенит» — ЦСКА: смотреть прямую трансляцию матча Суперкубка России 15 июля 2023

Сегодня «Зенит» и ЦСКА сыграют в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени, игра пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена».

Как стало известно «СЭ», игру посетит 41 тысяча зрителей. Казанская арена рассчитана на 45 тысяч человек.

«Зенит» выиграл три Суперкубка страны подряд. В прошлый раз петербургский клуб победил «Спартак». «Зенит» и ЦСКА выигрывали трофей по 7 раз в своей истории, что является рекордом турнира.

Следить за матчем «Зенит» — ЦСКА вы можете в текстовой онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале matchtv.ru.