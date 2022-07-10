Мишин сравнил игру футболистов в матче Суперкубка с движениями балетных танцоров

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин остался под положительным впечатлением от матча Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

Тренер сравнил игру футболистов с балетными движениями танцовщиков

«Я вчера посетил Суперкубок, был в восторге от энергии, атмосферы игры и от любви наших болельщиков к команде. Все это у меня оставило жизнерадостное впечатление от красивого действия. Меня как-то критиковали за такое сравнение, но я опять хочу сравнить игру и движение наших нападающих с балетными движениями танцовщиков высокого класса — получили мяч и вперед», — цитирует Мишина Metaratings.ru.

9 июля «Зенит» обыграл «Спартак» (4:0) в матче за Суперкубок России. Команда из Санкт-Петербурга выиграла трофей в седьмой раз в истории и в третий раз подряд.