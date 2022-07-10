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Сегодня, 13:12

Мишин сравнил игру футболистов в матче Суперкубка с движениями балетных танцоров

Руслан Минаев
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин остался под положительным впечатлением от матча Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

Тренер сравнил игру футболистов с балетными движениями танцовщиков

«Я вчера посетил Суперкубок, был в восторге от энергии, атмосферы игры и от любви наших болельщиков к команде. Все это у меня оставило жизнерадостное впечатление от красивого действия. Меня как-то критиковали за такое сравнение, но я опять хочу сравнить игру и движение наших нападающих с балетными движениями танцовщиков высокого класса — получили мяч и вперед», — цитирует Мишина Metaratings.ru.

9 июля «Зенит» обыграл «Спартак» (4:0) в матче за Суперкубок России. Команда из Санкт-Петербурга выиграла трофей в седьмой раз в истории и в третий раз подряд.

Источник: https://metaratings.ru/news/mishin-igra-napadayushchikh-zenita-kak-baletnye-dvizheniya-tantsovshchikov-vysokogo-klassa-1308844/

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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🎾 Теннис. ATP. Уимблдон
Новак Джокович
Ник Кирьос

П1

19%

1.27

ТБ 3.5 сета

25%

1.60

Ф2(+5.5)

11%

1.66
🎾 Теннис. WTA. Уимблдон
Елена Рыбакина 3 6 6
Онс Жабер 6 2 2
Матч завершен

П2

17%

1.69

П1

15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

8%

1.49
⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит 4
Спартак 0
Матч завершен

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

1.87
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
4
1
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