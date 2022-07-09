Литвинов о матче с «Зенитом»: «Не хотелось бы ничего говорить. Хочется только поблагодарить болельщиков за поддержку»

Защитник «Спартака» Литвинов поблагодарил болельщиков за поддержку в матче за Суперкубок с «Зенитом»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов поблагодарил фанатов команды за поддержку в матче за Суперкубок России против «Зенита» (0:4).

«Результат? Ребята постарше скажут. Мне бы не хотелось ничего говорить. Хочется только поблагодарить болельщиков за то, что болеют за нас. Поддерживают. Сегодня стадион — половина красно-белых», — сказал Литвинов.

Матч за Суперкубок России состоялся сегодня, 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».