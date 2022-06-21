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Сегодня, 11:30

Джикия: «Официальное заявление по Суперкубку будет от клуба. Я спортсмен, я хочу играть»

Джикия высказался о возможном бойкоте матча за Суперкубок России с «Зенитом»
Владимир Пушкарев
,  
Севастиан Терлецкий
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Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о возможном бойкоте матча за Суперкубок России с «Зенитом».

«Официальное заявление по Суперкубку будет от клуба. Я спортсмен, я хочу играть.

Я тренировался в Балашихе, да. Там появилась профессиональная команда, она будет выступать во второй лиге. Команда начнет играть в профессиональный футбол. Хотел поддержать ребят, потренировался с ними. Главное, обошлось без травм", — сказал Джикия.

Сегодня, 21 июня, игроки «Спартака» проходят медицинское обследование в Москве.

Георгий Джикия
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ФК Спартак (Москва)
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