Джикия: «Официальное заявление по Суперкубку будет от клуба. Я спортсмен, я хочу играть»

Джикия высказался о возможном бойкоте матча за Суперкубок России с «Зенитом»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о возможном бойкоте матча за Суперкубок России с «Зенитом».

«Официальное заявление по Суперкубку будет от клуба. Я спортсмен, я хочу играть.

Я тренировался в Балашихе, да. Там появилась профессиональная команда, она будет выступать во второй лиге. Команда начнет играть в профессиональный футбол. Хотел поддержать ребят, потренировался с ними. Главное, обошлось без травм", — сказал Джикия.

Сегодня, 21 июня, игроки «Спартака» проходят медицинское обследование в Москве.