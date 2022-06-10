За проведение Суперкубка в Нижнем Новгороде было всего два члена бюро Исполкома

По информации «СЭ», за проведение матча за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» в Нижнем Новгороде было только два члена бюро Исполкома — президент РПЛ Ашот Хачатурянц и вице-президент РФС Никита Симонян.

Ранее «СЭ» стало известно, что во время обсуждения вопроса о месте проведения матча за Суперкубок Хачатурянц выступал против того, чтобы отдать матч Санкт-Петербургу. Он был за нейтральное поле.

10 июня пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что матч за Суперкубок России пройдет в Петербурге.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 9 июля на «Газпром Арене».