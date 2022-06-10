Футбол
Суперкубок России
Новости
Матчи
Главная
Футбол
Суперкубок России

Сегодня, 21:40

За проведение Суперкубка в Нижнем Новгороде было всего два члена бюро Исполкома

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

По информации «СЭ», за проведение матча за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» в Нижнем Новгороде было только два члена бюро Исполкома — президент РПЛ Ашот Хачатурянц и вице-президент РФС Никита Симонян.

Ранее «СЭ» стало известно, что во время обсуждения вопроса о месте проведения матча за Суперкубок Хачатурянц выступал против того, чтобы отдать матч Санкт-Петербургу. Он был за нейтральное поле.

10 июня пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что матч за Суперкубок России пройдет в Петербурге.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 9 июля на «Газпром Арене».

РФС
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Ашот Хачатурянц
0
Читайте также
«Спартак» за один день поменял тренера: что произошло
Воспитанник «Барсы», помощник помощника «тренеришки». Кто такой Гильермо Абаскаль, которого «Спартак» назначил главным тренером
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Легендарный Робсон — о современном «Спартаке»: «Если Абаскаль поставит игру и добьется результата, все забудут о возрасте»
В «Зените» отреагировали на решение провести матч против «Спартака» за Суперкубок в Санкт-Петербурге
Полузащитник Кирилл Кравцов вернулся в «Зенит» из аренды в «Нижнем Новгороде»
Ахметов об уходе из ЦСКА: «К сожалению, этот этап моей карьеры подошел к концу»
Лидер группы «Руки Вверх!» извинился за перенос концерта в Санкт-Петербурге из-за футбольного матча
Писарев: «Спартаку» надо ехать в Петербург и там обыгрывать «Зенит»
Материалы сюжета: Суперкубок России-2022: «Зенит» — «Спартак»
В «Зените» отреагировали на решение провести матч против «Спартака» за Суперкубок в Санкт-Петербурге
Хачатурянц выступал за Суперкубок на нейтральном поле
Состоится ли Суперкубок в случае бойкота «Спартака»? Отвечает Александр Дюков
Лидер группы «Руки Вверх!» извинился за перенос концерта в Санкт-Петербурге из-за футбольного матча
Писарев: «Спартаку» надо ехать в Петербург и там обыгрывать «Зенит»
Динияр Билялетдинов: «Бойкотировать Суперкубок «Спартаку» не надо, это будет проявлением слабости»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Зените» отреагировали на решение провести матч против «Спартака» за Суперкубок в Санкт-Петербурге
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости