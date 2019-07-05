Юрий Семин: "Мог ли клуб оставить Кварацхелию? Это не ко мне. Но уход очень неприятный"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин накануне матча за Суперкубок России с "Зенитом" поделился мнением о ситуации с уходом из клуба 18-летнего грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии.

Полузащитник перешел в "Локомотив" зимой на правах аренды. Семин хотел, чтобы с игроком подписали полноценный контракт, однако Кварацхелия в итоге покинул клуб. Сейчас он тренируется с "Рубином".

– Клуб мог что-то сделать, чтобы Хвича Кварацхелия остался в команде? Или это решение игрока? – вопрос Семину.

– Для меня этот уход неожиданный и очень неприятный, потому что полгода работали с ним. И все видели, что это очень талантливый, интересный парень, который и дальше может развиваться. Он бы и в этом году помог. Но а что произошло, это не ко мне. (Юлия Яковлева)