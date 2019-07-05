Юрий Семин: "Локо" нужны 2-3 игрока сильнее тех, кто есть"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин накануне матча с "Зенитом" за Олимп-Суперкубок России рассказал, сколько новичков нужно приобрести клубу.

По окончании сезона-2018/19 команда покинула большая группа футболистов, среди которых был полузащитник Игорь Денисов.

– У вас есть понимание, сколько новичков еще нужно команде?

– Я бы хотел тех новичков, которые сильнее наших футболистов. Игрока 2-3. (Юлия Яковлева)

Матч "Зенит" - "Локомотив" пройдет 6 июля на стадионе "Динамо", начало – в 19.00 по московскому времени.