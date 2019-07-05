Юрий Семин: "Конфликт с Кикнадзе? У тренера всегда есть конфликт"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин накануне матча с "Зенитом" за Олимп-Суперкубок России прокомментировал информацию о том, что у него есть конфликт с генеральным директором клуба Василием Кикнадзе.

– У тренера всегда есть конфликт, – сказал Семин журналистам. – Без конфликта не бывает. У тренера есть свои мысли, которые он должен высказывать. Мысли, направленные на то, чтобы достигался результат, чтобы наша команда хорошо представляла такую компанию, как РЖД – они наверху, и мы должны быть наверху. Всегда бывают рабочие ситуации, которые надо решать. (Юлия Яковлева)