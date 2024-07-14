Горшков — о трофее Суперкубка России: «Самое вкусное шампанское, что я пил»

Защитник «Зенита» Юрий Горшков поделился эмоциями от празднования победы в матче за OLIMPBET Суперкубок России. «Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 4:2.

«Самое вкусное шампанское, которое я пил? Да, 100 процентов», — приводит слова Горшкова Sport24.

«Зенит» в девятый раз стал обладателем Суперкубка России. Петербуржцы взяли титул пятый раз подряд.

25-летний Горшков в июне 2024 года перешел в «Зенит», заключив контракт по схеме «3+1». Для игрока это первый титул в составе команды.