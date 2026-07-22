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OLIMPBET-Суперкубок России

Радимов: «Когда Соболев показал свою фамилию на спине фанатам «Спартака» — это абсолютная нормальная эмоция»

Руслан Минаев

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал вызов форварда сине-бело-голубых Александра Соболева на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по итогам матча против «Спартака» (1:1, пенальти 4:2) за Суперкубок России.

На 90+8-й минуте встречи экс-форвард красно-белых реализовал пенальти и сравнял счет в матче. После этого Соболев отпраздновал гол перед трибуной с болельщиками «Спартака», за который он выступал с января 2020 года по август 2024 года.

«Я был на этом матче. И во-первых, что скандировал про него спартаковский сектор, наверное, это нормально. В свете противостояния «Зенита» и «Спартака». То, что, забив мяч он показал свою фамилию на спине в футболке «Зенита» — это абсолютная нормальная эмоция футболиста. Это не провокация. Мне кажется, зря только деньги тратить на билеты, чтобы Соболев ехал туда на заседание КДК. Абсолютно идентичный эпизод, когда спартаковцы радовались перед трибуной, перед «Виражом» в кубковом матче в Питере. И не надо ничего выдумывать и не делать прецедента из того же.

Я из своего примера расскажу. В середине 2000-х мы обыграли «Спартак» в Москве со счетом 3:0. Я показал очень неприятный жест, ненормальный для здорового человека. Была заваруха, что лидеры спартаковского движения хотели приехать в Питер со мной разбираться. Егор Титов позвонил, и я перед всеми извинился на сайте. Через полгода мы играем в Лужниках и уже спартаковские [болельщики] скандировали имя с нецензурной бранью в адрес моей супруги и тоже после матча извинились. Надо понимать, где эмоции и где ты приносишь извинения. В данной ситуации не надо придумывать того, чего нет», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Потасовка между игроками &laquo;Зенита&raquo; и &laquo;Спартака&raquo;.Массовая потасовка в Суперкубке! Соболев спровоцировал фанатов после гола, а Барриос расцарапал шею Умярову

«Зенит» в 10-й раз завоевал Суперкубок России, что является рекордным показателем. Прежде команда становилась обладателем трофея в 2008, 2011, 2015, 2016, 2020-2024 годах.

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Александр Соболев
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