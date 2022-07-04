Владимир Москалев — главный судья Суперкубка России «Зенит» — «Спартак»

Владимир Москалев назначен главным судьей Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком», сообщает РФС.

«Зенит» — «Спартак»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Максим Ковалев; резервный судья — Кирилл Левников; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Максим Гаврилин.

Матч за Суперкубок пройдет в субботу, 9 июля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 по московскому времени.