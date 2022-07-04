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Сегодня, 12:03

Владимир Москалев — главный судья Суперкубка России «Зенит» — «Спартак»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владимир Москалев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Владимир Москалев назначен главным судьей Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком», сообщает РФС.

«Зенит» — «Спартак»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Максим Ковалев; резервный судья — Кирилл Левников; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Максим Гаврилин.

Матч за Суперкубок пройдет в субботу, 9 июля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://t.me/rfsruofficial/2697
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Владимир Москалев
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