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Вилков будет работать на матче за Суперкубок России

21:15
Михаил Вилков. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Михаил Вилков. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как и сообщал «СЭ», главным арбитром матча за Олимп-Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» назначен Михаил Вилков.

Ассистентами главного арбитра будут Роман Усачев и Алексей Воронцов. Резервный судья — Павел Кукуян, резервный ассистент судьи — Дмитрий Сафьян. ВАР — Виталий Мешков, АВАР — Игорь Демешко.

В недавнем прошлом судья ФИФА — один из самых опытных действующих рефери. В его активе 166 игр в чемпионатах страны. Судейство он сочетает с работой чиновника. Вилков много лет возглавлял комитет по мини-футболу федерации футбола Нижегородской области. В марте этого года он был единогласно избран президентом федерации футбола Нижнего Новгорода.

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится 7 августа. Начало в 19.00 по московскому времени.

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