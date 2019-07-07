Валерий Филатов удивлен, что "Локомотив" так хорошо сыграл в матче с "Зенитом"

Член совета директоров "Локомотива" ​Валерий Филатов - о матче за Олимп-Суперкубкок России против "Зенита" (3:2).

- Игра не по времени года, она получилась очень серьезная, я не ожидал, что так хорошо будут выглядеть ребята: очень хорошая игра и отличный результат, - цитирует Филатова ТАСС. - Очевидно, и те, и другие хотели выиграть, это статусный матч, последние годы идет противостояние между "Зенитом" и "Локомотивом". Очень хорошее состояние у команды, несмотря на то, что чемпионат еще даже не начался. Для начала сезона это очень хорошее состояние, мне понравилось. От "Локомотива" и дальше стоит ждать побед. А главные соперники в чемпионате все те же - "Зенит", "Краснодар", ЦСКА и "Спартак", очевидно.

В составе победителей дубль сделал Алексей Миранчук, еще один мяч в активе Федора Смолова. У "Зенита" дублем отметился Сердар Азмун.