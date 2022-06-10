В «Зените» оценил готовность стадиона в Санкт-Петербурге к проведению матча за Суперкубок

В «Зените» отреагировали на решение провести матч против «Спартака» за Суперкубок в Санкт-Петербурге.

«Газпром Арена» полностью готова к проведению матча в Петербурге. Стадион уже не один раз реализовывал мероприятия высокого уровня. Опыт проведения матчей чемпионата мира, Кубка конфедераций дает уверенность в высокой организации как с точки зрения обеспечения безопасности, так и в плане подготовки футбольного поля.

Уже сейчас газон «Газпром Арены» находится в отличном состоянии, погодные условия позволяют ухаживать за ним на свежем воздухе благодаря выкатному механизму, работающему на стадионе. Кроме того, эта технология позволяет в кратчайшие сроки превращать футбольную арену в концертную площадку, на которой свое выступление проведет группа «Руки Вверх!» 16-го июля.

Мы обсудили ситуацию с организаторами шоу и группой, как только узнали о решении РФС по проведению матча за Суперкубок в Петербурге, также предварительно обсуждали этот сценарий и договорились. Времени между матчем и концертом будет достаточно для качественной подготовки мероприятия», — говорится в заявлении пресс-службы.

В матче за Суперкубок России сыграют действующий чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка России «Спартак». Игра состоится 9 июля на «Газпром Арене».

«Газпром Арена» — домашний стадион «Зенита».